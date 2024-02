Con “MuseoDi” la domenica è a teatro: tornano gli appuntamenti per bambini e famiglie

Bambini e bambine, grandi e piccini, siete pronti a partecipare a nuove avventure al Museo della Regina? Stanno per tornare gli appuntamenti di MuseoDì!

MuseoDì è un'iniziativa dedicata interamente a bambini e famiglie, una domenica mattina al mese, in cui poter sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività laboratoriali e ludiche.

E' già sold out la mattinata di domenica 11 febbraio “Scheggiatori seriali”, in cui ai più piccoli e alle proprie famiglie verrà concessa l'opportunità di immergersi in un'esperienza attraverso la quale andare alla scoperta della misteriosa ed affascinante Preistoria.

È invece già possibile prenotarsi per gli altri due laboratori: 10 marzo (ore 10:00,) “Bello come un Neanderthal” (incentrata attorno alla conoscenza del famigerato uomo di Neanderthal che svelerà i suoi segreti di bellezza e i loro significati simbolici) ed il 7 aprile (ore 10:00), “Vasai preistorici” (un viaggio nel pieno della rivoluzione neolitica, vestendo i panni dei primi artigiani della ceramica).

Programma

11 febbraio , ore 10:00 - “Scheggiatori seriali”

, ore 10:00 - “Scheggiatori seriali” 10 marzo , ore 17:30 - “Bello come un Neanderthal”

, ore 17:30 - “Bello come un Neanderthal” 07 aprile, 17:30 - “Vasai preistorici”

Laboratori per bambini e bambine dai 5 anni

Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria