Con “MuseoDi” la domenica è a teatro: tornano gli appuntamenti per bambini e famiglie

Bambini e bambine, grandi e piccini, siete pronti a partecipare a nuove avventure al Museo della Regina? Stanno per tornare gli appuntamenti di MuseoDì!

MuseoDì è un'iniziativa dedicata interamente a bambini e famiglie, una domenica mattina al mese, in cui poter sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività laboratoriali e ludiche.

Quest’anno verrete trasportati in un Medioevo fantastico e misterioso! Nei tre diversi appuntamenti le archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori vi accompagneranno alla scoperta di bestie straordinarie, giochi stravaganti e curiose ricette. Nel primo incontro del 12 febbraio, “Mille e una bestia”, andremo alla ricerca di strane creature dai colori sgargianti e dall’aspetto bizzarro...siete pronti a collezionarle tutte? Il 19 marzo con “il Gioco dei Trionfi” sveleremo i segreti e l’origine storica degli antichi giochi di carte dei tarocchi. Infine, il 16 aprile in “Spezie Spaziali” ci imbatteremo nella bottega dello speziale dove verrete inebriati da aromi e profumi per conoscere antichi ingredienti e inconsuete ricette.



