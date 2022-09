La musica bandistica internazionale arriva in Riviera per due giornate di esibizioni, tradizioni e cultura musicale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Music & Friends riunisce da oltre 20 anni bande musicali provenienti da diversi paesi che condividono la passione per la musica bandistica, diffondono le proprie tradizioni e la propria cultura in paesi stranieri e davanti a un pubblico diverso, favorendo l’avvicinamento di culture musicali lontane in un ambiente amichevole e internazionale.

Venerdì 9 settembre dalle ore 21:00 alle ore 23:30, si terrà l’esibizione dei gruppi bandistici provenienti da Austria, Germania, Slovenia e Italia e partecipanti al 20° Incontro internazionale delle bande musicali, in programma in piazzale Ceccarini (in caso di maltempo l’incontro si terrà nella sala al primo piano del Palazzo del Turismo).

Nella giornata di sabato 10 settembre le bande partecipanti, sfileranno per le vie del centro storico di San Marino dalle ore 12:00 alle 14:00.



Le bande partecipanti:

Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ebersberg – Germania

Direttore Christian Betz



Corpo bandistico di Albareto Parma - Italia

Direttore: Daniele Cacchioli



Bürgergardemusikkapelle Haslach an der Mühl - Austria

Direttore Klaus Stelzer



Complesso bandistico Godbeno Društvo Prosek - Trieste - Italia

Direttore Ivo Baši?