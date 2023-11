Appuntamento in musica, al via la seconda edizione della rassegna "Musica per la Regina"

Dopo il successo della prima edizione, riparte al Teatro della Regina di Cattolica la rassegna “Musica per la Regina 2023-2024”.

Il progetto sostenuto fin dal suo nascere dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi, dall’assessore alla cultura Federico Vaccarini e dalla direttrice dei teatri Simonetta Salvetti propone per l’edizione 2023-2024 tre appuntamenti imperdibili.

Si debutta martedì 28 novembre al Teatro della Regina alle ore 21:00 con un concerto sinfonico dedicato all’immenso genio creativo di Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonista l’orchestra L’Oro del Reno diretta da Michela Tintoni nell’interpretazione della Sinfonia n 41 k 551 in Do Magg. “Jupiter” e del Concerto per pianoforte e orchestra n.23 k 488 in La Magg, solista Alessandro Artese.

A rendere la serata imperdibile un ritorno attesissimo: il giovane talento pianistico Alberto Cartuccia Cingolani, bimbo di soli sei anni e mezzo, che si cimenterà nell’interpretazione dell’Allegro maestoso dal Concerto per pianoforte e orchestra n.23 k 40 in Re Magg. (1767). L’evento sarà preceduto al mattino dalla lezione concerto “Il gran genio dei Mozart: Wolfgang, Nannarella e papà Leopold” aperta agli studenti delle scuole primarie e secondarie e agli interessati.

La rassegna proporrà altri due eventi preziosi, venerdì 1 marzo 2024, ore 21:00 presso il Ridotto del Teatro della Regina un trio d’eccellenza con Mario Marzi al sax, Simone Zanchini alla fisarmonica e Paolo Zannini al pianoforte; proporranno lo spettacolo "Viaggio... all directions", un excursus musicale dalle proposte più classiche fino alla musica popolare balcanica.

Musica per la Regina chiuderà in bellezza il martedì 5 marzo 2024, ore 21:00 al Salone Snaporaz con lo spettacolo Mundaris dedicato alla forza, alla tenacia, alla lotta per i diritti, alla passione delle donne attraverso il racconto della figura iconica della mondina. Protagonista il Coro delle Mondine di Novi di Modena diretto da Fulvia Gasparini.

“Anche quest’anno la rassegna di Michela Tintoni ha arricchito il nostro cartellone con un’offerta musicale di primo piano – commenta la Sindaca Franca Foronchi –. Dalle celebri pagine del genio di Mozart alle sonorità balcaniche, passando per il Coro delle Mondine, ogni appuntamento sarà un viaggio in epoche, generi e temi diversi. Mi preme sottolineare l’attenzione che si dedica sempre ai giovanissimi, con la lezione concerto aperta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. È importante educare all’ascolto sin da piccoli. La musica è l’unico vero linguaggio universale, bellezza e cultura insieme”.

La rassegna musicale, promossa anche quest’anno dall’Associazione L’Oro del Reno APS, si avvale della direzione artistica di Michela Tintoni ed è patrocinata e sostenuta dai Comuni di Cattolica e di Sasso Marconi.

Un grazie di cuore al contributo di sponsor locali e al sostegno di privati e associazioni tra cui: Impresa edile Di Luca Mirko, A3 Studio Tecnico, Carrozzeria Pimar, Garage Internazionale2, Lineacasa serramenti, Acquarius Hotel, Ercoplast S.R.L., Associazione “Dammi la mano”. Impagabile il sostegno degli infaticabili volontari dello “Staff per la Regina” nato appositamente per realizzare questo ambizioso progetto.

Ingresso unico concerto: 28 novembre: 15€; 1 e 5 marzo: 13€

Abbonamento ai tre spettacoli: 35€