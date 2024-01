Le leggende della musica mondiale rivivono sulle note di Paul Gordon Manners & The Grammar School

Dai Pink Floyd ai Queen, dai Beatles ai Led Zeppelin. Le leggende della musica mondiale raccontate attraverso uno spettacolo da Paul Gordon Manners e Grammar School. Sul palco del Teatro Malatesta di Montefiore Conca arriva un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock (e non solo). "La musica e la vita delle rockband quando si chiamavano complessi" è il titolo dell'evento in programma sabato 13 gennaio alle ore 21:00. Grammar School è un gruppo musicale anglo-italiano che da anni calca i palcoscenici d’Italia e d’Europa. E’ un progetto di Paul Gordon Manners, artista dai gloriosi trascorsi musicali e stimato produttore a livello internazionale per la realizzazione di album di artisti conosciuti ed importanti quali Sylvie Vartan, Tina Arena e Kelly Joyce.

Il concerto è a pagamento (biglietto di ingresso: 10€).