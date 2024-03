"Mutonia Easter Experience": tre giorni di festa con i migliori dj della musica elettronica internazionale

A partire da sabato 30 marzo e fino a lunedì 1 aprile le sale della Piramide più famosa d'Italia, ospiteranno "Mutonia Easter Exprerience", un festival di tre giorni nato dalla collaborazione con lo storico collettivo Mutonia e ideato per dare vita a un’esperienza unica e immersiva tra installazioni artistiche e cultura clubbing.

A fare da cornice agli incredibili set degli artisti in line up - i nomi stellari della scena elettronica internazionale Nina Kraviz, Seth Troxler, Ilaria Alicante e molti altri - le opere del celebre collettivo artistico Mutonia, esposte negli spazi dell’iconico club.

Un inedito connubio tra sonorità clubbing e arti visive che nasce dall’unione tra le visioni due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo: l’istituzione del mondo della notte Cocoricò e la comunità di Mutonia.



Il collettivo Mutonia si sviluppa da una comunità di artisti inglesi, il gruppo Mutoid Waste Company, che nasce originariamente a Londra nel 1986 e, dal 1991, ha “sede” a Santarcangelo di Romagna. La loro ricerca artistica e la filosofia alla base del progetto si fonda sul riutilizzo di componenti tratti da rifiuti inorganici come ferro, plastica, gomma, alluminio e rame, assemblati per la creazione di sculture molto particolari. Ogni volta vengono impiegati materiali con tecniche e lavorazioni diverse per trasformare i rifiuti urbani in opere d’arte, una forma militante di ecologismo e uno statement che si pone in antitesi ai valori del consumismo.