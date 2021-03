MystFest 2021, online il nuovo bando di concorso che vedrà in giuria anche lo scrittore Massimo Carlotto

È online il bando del 48° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il primo e più longevo concorso per il racconto inedito giallo organizzato dal Comune di Cattolica – Servizi Culturali in collaborazione con Il Giallo Mondadori. Un concorso con un passato che ha visto tra i vincitori scrittori del calibro di Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts e Bruno Gambarotta, il Premio continua ancora oggi ad essere fucina di talenti e trampolino per la carriera di affermati autori del noir. Un nuovo autore si aggiunge alla giuria, già unica nel panorama di riferimento. È Massimo Carlotto uno dei migliori scrittori di noir e hard boiled a livello internazionale. Lo scrittore si aggiunge al parterre formato da Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli e Valerio Massimo Manfredi. In giuria anche Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e dei Servizi culturali di Cattolica. L'ultima edizione, realizzata con coraggio e tenacia nonostante la pandemia è stata vinta dal racconto di Il sussurro delle ossa di Lia Tomasich pubblicato in appendice al n.1439 de i Classici del Giallo Mondadori. Il popolo di appassionati di detection e noir avrà tempo fino al 17 maggio per inviare il proprio lavoro secondo le indicazioni del bando disponibili sul sito www.mystfest.com e sui canali social del MystFest.

Il racconto vincitore sarà proclamato, unitamente al primo classificato del Premio Alberto Tedeschi 2020, a conclusione della manifestazione che avrà luogo dal 21 al 27 Giugno 2021. In quell'occasione saranno assegnati anche il Premio Andrea G. Pinketts e il Premio Alan D. Altieri. Riconoscimenti che riconfermano Cattolica Regina del Giallo, casa – e spiaggia- del giallo italiano.