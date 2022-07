Il Mystica World Festival arriva sulla spiaggia della Beach Arena

Sabato 30 luglio, alla Rimini Beach Arena di Miramare, appuntamento con il Mystica World Festival.

Dal pomeriggio non mancheranno i suoni caldi e coinvolgenti delle percussioni dei Folà, più di 30 percussionisti sul grande palco, con il suono dei loro tamburi. Alle ore 18, Brusco live, il cantante romano che farà rivivere i primi anni 2000 dove portò la Reggae e la Dancehall in cima alle classifiche di tutte le radio e tv nazionali. Si conferma la collaborazione con il grande tempio della musica afro. Nel dopo concerto sul grande palco, il Melodj Mecca per un viaggio tra passato, presente e futuro, con tutti i deejay che hanno fatto la storia: Pery, Meo, Ebreo, TBC, Fary.

Completano la formazione i ragazzi del Beija Flor e dell’Afrogarden, i movimenti afro del momento che portanosuoni freschi e rivisitati. Dj’s: Sanco, Steve e Alex Erre. Alle percussioni accompagna il Dj set, Frank Nastri, tra i migliori Live performer in giro per il mondo, che ha suonato ed affiancato nella sua carriera artisti di calibro internazionale.



Apertura ore 17.00. Ingresso gratuito.