Nei giardini di Villa Mussolini vivono le sculture di Rabarama

Dal 16 aprile al 22 maggio nei giardini di Villa Mussolini a Riccione viene ospitata la mostra dal titolo “Synántisi”. Si tratta di un’esposizione all’aperto con cinque imponenti sculture realizzate dall’ artista italiana di fama internazionale Rabarama, aka Paola Epifani. La mostra è allestita in un suggestivo percorso con opere in marmo, bronzo e alluminio alte fino a 2 metri. Una di queste, Love, è stata progettata e pensata dall’artista per essere mostrata in anteprima a Riccione. Sculture che rappresentano figure umane colte in pose plastiche, ognuna delle quali decorata da disegni diversi, simboli e lettere. Riccione si arricchisce così a ridosso della Pasqua di un'altra iniziativa inedita e di pregio accessibile a tutti, a due passi dal mare e occasione di incontri. Non a caso il termine greco Synántisi rimanda all’incontro tra persone, luoghi, storie e culture. “L’evento di Riccione -afferma l’amministratore unico di PHILART, Alberto Lenzi -è il primo che ci vede impegnati e che tiene a battesimo in questa bellissima realtà. Riccione è stata accogliente ed ha condiviso un progetto che si presenta in termini artistici con RABARAMA, una grande artista che da 30 anni ha fatto della bellezza e della positività costruttiva la chiave di lettura delle sue opere”.



Rabarama, alias Paola Epifani, nata nel 1969 a Roma, in Italia, è un artista che vive e lavora a Padova. Figlia d’arte, fin da piccola ha mostrato un talento naturale per la scultura. Rabarama ha iniziato la sua formazione presso la Scuola d’Arte di Treviso, poi in seguito l’Accademia di Belle Arti di Venezia. RABARAMA crea sculture e dipinti con uomini, donne o creature ibride. La pelle dei soggetti creati dall’artista è sempre decorata con simboli, lettere, geroglifici e altre figure in una varietà di forme. La “membrana”, il “mantello” che sembra avvolgere queste figure muta costantemente, arricchendosi sempre di nuovi segni, simboli e metafore. Il suo lungo percorso la porta nel 2011 ad essere presente alla 54° Biennale di Venezia con l’opera monumentale Abbandono, realizzata interamente in marmo di Carrara. Oltre a questo prestigioso riconoscimento, le sue opere sono state esposte nelle più grandi capitali mondiali della scena artistica come Parigi, Firenze, Cannes, Miami, Shanghai. Numerose sono le acquisizioni delle sue opere da parte di istituzioni pubbliche e private come il Museo d’Arte della Biennale di Pechino, lo Sculpture Space di Shanghai e il Copelouzos Museum di Atene, senza dimenticare le tre opere monumentali acquistate dal Comune di Reggio Calabria ed esposte sul lungomare Falcomatà.