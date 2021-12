Nel centro di Santarcangelo arriva la neve...artificiale

Sabato 18 e venerdì 24 dicembre nel centro di Santarcangelo scenderà la neve. Non si tratta di una previsione meteorologica ma del ritorno dell'ormai tradizionale nevicata natalizia che Città Viva (l'Associazione commercianti di Santarcangelo) dona ai più piccoli per ridere e scherzare sotto ai soffici fiocchi di neve artificiale e ai più grandi per vivere appieno lo spirito natalizio con uno dei più caratteristici ingredienti, appunto la neve. La "nevicata" che partirà al calar del sole di sabato 18 e venerdì 24 novembre si concluderà alle 19:00 lasciando a tutti la possibilità di poterla vedere e vivere.

Intanto, presso i negozi degli associati Città Viva, prosegue la consegna delle risposte di Babbo Natale alle letterine inviate sul sito cittavivasantarcangelo.it. Un'iniziativa molto apprezzate e cha ha già visto più di 100 bambini ricevere la risposta personalizzata inviata da Babbo Natale e il piccolo pensiero speciale che li accompagnerà in queste feste.

A meno di una settimana sono ormai poco centinaia le cartelle rimaste per partecipare alla Tombola di Natale (estrazione e premiazione in diretta Facebook giovedì 23 dicembre alle 20:00) che mette in palio € 1.000 in buoni acquisto per le attività di Città Viva e il cui incasso andrà completamente devoluto in beneficenza.