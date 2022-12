Nel cuore di Viale Ceccarini, una serata di beneficienza tra musica, buon cibo, sfilate e anteprime

Giovedì 22 dicembre (a partire dalle ore 20:00) il Balena di Riccione ospiterà un’asta di beneficienza a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XIII tra musica, buon cibo, sfilate, anteprime e soprattutto una concreta azione di solidarietà nei confronti dell'organizzazione fondata nel 1968 da don Oreste Benzi ed impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà.



Il programma della serata :

ore 20.00: dj set con Lorenzo Eclettico & Ugo Botticelli

ore 20.30: presentazione della nuova Ducati Diavel V4

ore 21.00: cena di gala con menù proposto dallo chef

ore 21.20: sfilata Vip Room Riccione. Presentazione della nuova collezione Hollywood Dreamer di Matteo Sorbellini

ore 21.30: special guest della serata Kelly Joice. Live band Teo Ciavarella (piano) e Stefano Serafini (tromba)

ore 22.30: asta di beneficenza per l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

ore 23.00: Balena By Night, programma radiofonico in diretta nazione su Radio StudioPiù con Tanja Monies e Dj Mappa. Verranno intervistati tutti i partner della serata che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento