Il ristorante si trasforma in una galleria d'arte grazie alle opere di "Nemo propheta in patria”

Da venerdì 6 maggio fino al 30 settembre il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma in una galleria d’arte ospitando “Nemo propheta in patria”, la lieve mostra antologica di Giuliano Cardellini, noto artista morcianese e direttore del Tmub di Morciano dedicato a Umberto Boccioni, che sarà inaugurata venerdì 6 maggio, dalle 19 alle 22. La mostra si prefigge lo?scopo, di portare l'arte in luoghi inusuali creando nuove connessioni e curiosità per neofiti e non. Questa mostra vuole far percepire allo spettatore i vari momenti di vita di un artista e le molte trasformazioni. Michela Barausse, critica d’arte e curatrice della mostra, parla del significato di questa?esposizione: «L’unione della passione, del talento e della perseveranza, unite ad acume e?saggezza, generano questa antologica dell’artista Giuliano Cardellini. Con l’intento di sfatare?quanto riportato nelle sacre scritture “Nemo propheta in patria” vuole essere una mostra che rappresenti tutto il lavoro dell’artista. Un dono, questo, davvero importante, che Cardellini vuole fortemente elargire alla sua città e ai suoi cittadini, che “forse” lo hanno sempre visto e riconosciuto con altre vesti e che, come tutti i più grandi artisti, vengono riconosciuti solo dopo la loro scomparsa. Una mano protesa, quindi, a tutti i morcianesi, per far conoscere davvero quale sangue scorre nelle vene di Giuliano Cardellini, quali siano le sue idee, le sue ambizioni, ma anche il suo vero mondo, ricco, come quello di tutti, di insidie e di prove da superare - sottolinea la critica d’arte -.Come tutti i grandi personaggi della storia o della mitologia,?abbiamo quindi difronte a noi, il protagonista messo a nudo, che cercherà, senza veli, di accompagnare lo spettatore in un percorso intriso di passione e di forza, ma anche di dolcezza e poesia, di manifestazione e testimonianza di un mondo che sta cambiando e anche, perché no, di denuncia ove necessario.

Le opere di Cardellini conducono in un viaggio alla scoperta, non solo di quello che verrà attraverso il ragionamento, ma anche di un percorso introspettivo dello spettatore, il quale non può restare inerte - conclude la Barausse. Vorrei definire questa lieve antologica, un regalo di Cardellini alla sua città, perché presto lo vedrà proiettato in un mondo artistico internazionale, che lo terrà lontano da casa, ma che sarà, come tutti i profeti, dentro il proprio cuore».?“Queste dieci opere esposte rappresentano una lieve antologica della mia creatività nell’arco di tanti anni, afferma l’artista, indicano alcune serie, e segnano il percorso di ciò che ho maturato nel tempo.

?Giuliano Cardellini, artista poliedrico di Morciano di Romagna. vanta una decennale esperienza?nell’arte contemporanea soprattutto con opere di carattere concettuale e performative. Negli ultimi?anni si è concentrato maggiormente nella sperimentazione e ricerca dando luogo a nuovi linguaggi espressivi diventando un artista riconosciuto non solo in Italia ma anche nel panorama artistico?internazionale d’avanguardia. Autore di tre libri di poesia pubblicati e di successo e di un cortometraggio viene definito dal mondo della critica artistica “il poeta scultore dell’interiorità”.?? Durante il Vernissage si svolgerà una degustazione, a cura del Ristorante Falsariga, al costo di 20 euro. ?La prenotazione è richiesta al 3356117015 oppure al 3460972109.??www.giulianocardellini.com