Nnhmn dalla Germania e gli italiani They Die ospiti al Mapo Club per la sesta edizione del Cold Fest

Sesta edizione del Cold Fest, sabato 13 maggio 2023, l’appuntamento internazionale per gli appassionati della scena musicale underground contemporanea, di ispirazione wave anni 80. Gli esclusivi set live caratterizzano ogni Cold Fest, aprendo le porte dal vivo a progetti electro-synth. In questa edizione, presso il Mapo Club di Igea Marina (Rimini), ospiti grandi nomi come i Nnhmn dalla Germania e gli italiani culto They Die, assieme ai Border e ai Black Army. A partire dalle ore 21, la musica unirà i partecipanti con quattro live e sei djs, coinvolgendoli assieme ai guests fino a tarda notte.

La selezione passerà dagli 80’, 90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Post-punk, Dark, 80's, Synthwave, Synthpop, Minimal, Obscure Electro, Techno grazie a Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer, Chris Shape. In alternanza tra i cambi concerti, la musica selezionata da Matteo Bosi e Luca D’Altri. La line-up dei concerti presenta il nome d’eccezione dei Nnhmn, duo di musica elettronica dark con sede a Berlino, che crea musica lunatica ed evocativa, infettata da suoni di synth, atmosfere inquietanti e misteriose voci femminili. Lee e Michal Laudarg hanno intrapreso un viaggio sonoro alle soglie del New Brutalist Theatre, della musica elettronica sperimentale e della cultura techno. Gli Nnhmn hanno raccolto un seguito internazionale di rilievo, invitati in festival alternativi in Europa, Seoul, New York City, Montreal e Barcellona.

Il supergruppo dei They Die dal nordest d’Italia, con membri dei Templebeat e dei First Black Pope, celebra la passione per il post punk e il goth, ma soprattutto per quella variante malinconica della new wave, un’onda dark sapientemente attualizzata con arrangiamenti ed espedienti tecnici moderni. Il progetto Border. nasce dall’incontro tra Demi More ed Erika nel 2017 nel luogo culto della controcultura bolognese, via del Pratello. Appassionati di musica elettronica, post punk, rock garage, entrambi hanno avuto esperienze precedenti nel teatro, nella musica e nella performance art: Demi cerca una voce per esprimere i suoi deliri musicali ed ecco che il gioco è fatto. Cold Fest è organizzato da Psychedelic Vampire, Moonlight Festival, Black Room Radio, Chris Shape, tutti uniti da un fil rouge di esperienza e conoscenza acquisite negli anni nel proporre on stage band nazionali e internazionali e dalla passione della ricerca musicale attraverso la radio.

Ingresso alla cassa: €20 – Aperture porte e cassa: ore 21. Informazioni e aggiornamenti timeline concerti su evento Facebook https://www.facebook.com/events/573764764727705 Reportage fotografico a cura di Matteo Bosi Grafica: Andrea Gowasabi. Ufficio stampa: Musincanta Info coldfestrimini@gmail.com, https://www.facebook.com/coldfest/ www.coldfest.it