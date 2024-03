In scena a teatro la "non-scuola" degli studenti delle scuole medie della città

Torna a Santarcangelo la non-scuola del Teatro delle Albe, il laboratorio annuale dedicato a studentesse e studenti delle scuole medie e che vede protagonisti quasi quaranta ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni della Scuola Franchini di Santarcangelo. Nel corso di quattro mesi hanno preso parte al laboratorio condotto da Michele Bandini e Anna Lisa Magnani: portano ora in scena al Teatro Il Lavatoio, da martedì 14 a giovedì 16 marzo alle ore 21:00, l’esito finale di questo importante percorso di formazione.

Il risultato di un percorso di invenzione, gioco e scrittura, avviato con le ragazze e i ragazzi a partire da una prospettiva paradossale: quella di pensare che tutto esista e si risolva per e con l’essere umano… come se la realtà stessa fosse un’invenzione di un’umanità onnipotente. In questo scenario di sorprendente e surreale libertà, di infinita possibilità creativa e inventiva, si nasconde, però, l’insidia inaspettata e spaventosa della nostra fragilità. Invisibili siamo, spesso, noi, nel tutto, alle altre e agli altri. Invisibile è tutto ciò che non si manifesta concreto e reale, tutto ciò che non capiamo; invisibile è il nostro sentire, amare, temere, desiderare, cose reali quanto ciò che possiamo toccare, vedere e odorare. “In nome di questa dimensione dell’invisibile, rivendichiamo la necessità di cercarci nei nascondigli dell’anima dove siamo sole e soli, di trovarci insieme in un gioco di apparizioni e sparizioni, di incontri giocosi e brevi solitudini, senza la necessità di assumerci, come umanità, il ruolo di diventare creatori del mondo, bensì di stare sulla terra e nella terra, meravigliosi e vigorosi, radicati e liberi, presenti e connessi come una foresta.

Informazioni e Prenotazioni:

Ingresso ad offerta libera. Prenotazioni dal lunedì al venerdì: 10:00 - 18:00