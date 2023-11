Appuntamento al buio: con la mostra "Nostos" un viaggio alla scoperta dei cinque sensi

Domenica 12 novembre, la Galleria Santa Croce, in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, organizza per la prima volta una visita guidata al buio all’interno di Nostos, personale di Graziano Spinosi, curata da Milena Becci.

A seguito del laboratorio tenuto dall’artista durante la sua residenza a Cattolica, rivolto a persone con disabilità visive, torna il tema dell’accessibilità alla scoperta delle opere esclusivamente grazie al tatto e all’udito. Non vedenti e ipovedenti accompagneranno il pubblico bendato, con l’ausilio delle operatrici del Museo Tattile Statale Omero, celando la luce fenomenica per far risplendere il bagliore dell’interiorità dell’animo e attivare gli altri sensi. Sarà un viaggio diverso, senza l’aiuto della vista, per sentire nel profondo.

Orari:

La visita guidata al buio è articolata in tre turni (ore 16:00, 17:00 e alle ore 18:00), con gruppi di massimo 10 persone.

Numero limitato. Prenotazione obbligatoria