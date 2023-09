Torna la "Notte europea dei ricercatori": un'occasione per uscire dai soliti schemi ed esplorare nuovi punti di vista

Prezzo non disponibile

Torna anche quest'anno la Notte europea dei ricercatori. L'evento, promosso dalla Commissione Europea, si svolgerà venerdì 29 settembre, in contemporanea in centinaia di città in Europa.

A Rimini, la manifestazione sarà inaugurata alle ore 16:15 presso il Cortile Alberti, alla presenza, tra gli altri, della delegata al Patrimonio Culturale Giuliana Benvenuti e della Vicesindaca Chiara Bellini.

A seguire, a partire dalle ore 16:30 una serie di dimostrazioni, esperimenti guidati, giochi e attività creative per "giocare alla scienza", alla scoperta dei fenomeni scientifici presenti nella vita di tutti i giorni, tramite l’utilizzo di alcuni processi fondamentali di chimica e fisica, un seminario/laboratorio dedicato all’estrazione di essenze dalle erbe aromatiche ed una serie di esperimenti per capire meglio il rapporto tra i molluschi ed il loro ambiente. Alle ore 17:00, un incontro interattivo intratterrà i "curiosi" partecipanti ai quali verranno illustrati i risultati di un’analisi condotta sui sistemi d'imposta di soggiorno e tra i quali successivamente saranno raccolti feedback su temi quali imposte, sostenibilità, bene pubblico e le possibili correlazioni tra questi termini. In contemporanea verrà inaugurata la mostra (Ri)pensare la Moda, una raccolta eterogenea degli elaborati prodotti dagli studenti dei corsi di Moda del Campus, per testimoniare la complessità del sistema moda e le sfide future.

A seguire (alle ore 18:00), i ricercatori condurranno i partecipanti alla scoperta di cosa ci sia dietro a fenomeni apparentemente semplici come andare in bicicletta, battere le mani o il lampeggiare delle lucciole. A partire dalle ore 19:00, uno spettacolo musicale e teatrale incentrato sulle ricerche di suoni passati con impronte sul presente e sul futuro.

E ancora, si potrà visitare la nuova palestra AlmaGym, inaugurata pochi mesi fa, alla scoperta dei nuovi macchinari e delle nuove tecnologie nel campo del fitness; sarà inoltre possibile prendere parte ad una seduta di allenamento guidato dagli istruttori Cusb e da esperti laureati in Scienze Motorie (P.zza Malatesta, 30). La "Notte dei Ricercatori" si concluderà alle ore 21:00 con una lezione-concerto, presso il Complesso Alberti, su come musicisti e compositori hanno (de)cantato la Città di Rimini durante gli ultimi decenni, un viaggio dall’orchestra Casadei ai cantautori moderni, passando per alcuni importanti artisti stranieri.

La Notte europea dei ricercatori è l’occasione per uscire dai soliti schemi e per esplorare nuovi punti di vista. Ripensare a ciò che sappiamo da un’altra prospettiva è una pratica utile e necessaria per gli abitanti di un mondo che sta affrontando cambiamenti e minacce epocali, ma significa anche riflettere sulla posizione che occupiamo nella società e sulle ripercussioni delle nostre azioni sull’economia e sull’ambiente.