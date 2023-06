Una serata all’insegna del Romanticismo, tra musica e visite guidate sulle orme di Costanza Malatesta

Sabato 24 giugno ricorre la "Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia", evento nato per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi in alcuni dei luoghi più suggestivi della Penisola, che giunge quest'anno all'ottava edizione. Una tradizione che si rinnova e alla quale aderisce anche Montefiore Conca. Ricco il programma che attende tutti gli innamorati che decideranno di trascorrere una serata da favola nello scenario incantevole del borgo della Valconca.

A partire dalle ore 19:30, nelle Casine della Rocca (Malatempo Lab), lo spazio culturale "Quadrivio" proporrà una sfilata di moda e una mostra fotografica multimediale di Anela Creazioni. A seguire selezioni musicali d'avanguardia a cura di Silva. Da non perdere, alle ore 21:00, la suggestiva visita notturna a lume di candela nella maestosa Rocca malatestiana, per ripercorrere alcuni momenti della vita di Costanza Malatesta che fu assassinata nel 1378, insieme al suo amato Ormanno (posti limitati e prenotazione obbligatoria). In piazza della Libertà, a partire dalle ore 21:15, il duo vocale "Voice of Waves" - voce di Carol Morosini e accompagnamento alla chitarra di Marco Monari - condurrà un piccolo grande viaggio musicale tra famosi brani pop italiani ed internazionali, jazz, e lounge, il tutto all'insegna del romanticismo (ingresso gratuito).

Infine, dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest'anno il format sarà arricchito dal flashmob "Unplugged", un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici.