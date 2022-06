Notte Rosa con la Banda Giovanile città di Rimini e l’Helsingborg Drum Corps

Nell’ambito della Notte Rosa 2022, Venerdi 1° luglio dalle 17 alle 19 in piazza Malatesta eccezionale evento musicale con la partecipazione della Banda Giovanile città di Rimini, diretta dal m° Andrea Brugnettini e dell’Helsingborg Drum Corps. Le due bande sfileranno in piazza Malatesta e si esibiranno in un breve concerto presso la pista del Circo 8 e mezzo, il suggestivo allestimento outdoor del Fellini Museum. L’Helsingborg Drum Corps è una notissima Banda musicale svedese apprezzata in tutta Europa formata da 3 gruppi di musicisti, la banda vera e propria con circa 40 elementi, un gruppo di 10 drummer (batteristi/percussioni) e circa 15 majorettes. La banda giovanile città di Rimini, formata da circa 30 allievi prevalentemente provenienti dalla scuola di musica per Banda, è una formazione molto conosciuta nel nostro territorio. Parte integrante dell’associazione filarmonica Banda città di Rimini si è esibita in numerose occasioni in eventi molto importanti e significativi per il territorio riminese. Ingresso libero