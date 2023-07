Appuntamento con "La Notte dei Talenti", tra canti, balli e travolgenti esibizioni

A San Giovanni in Marignano si accendono i riflettori per la 5° edizione de La Notte dei Talenti, che sabato 29 luglio affollerà l’Arena Spettacoli della cittadina con variegate proposte d’esibizione, tra cantanti, musicisti, ballerini, atleti e artisti a tuttotondo.

Il successo sempre più crescente della manifestazione, inoltre, ha fatto sì che fossero pervenute richieste di partecipazione persino da Piemonte, Lombardia, Abruzzo e altre regioni d’Italia.

Ospiti in apertura di serata saranno “Le domeniche del lunedì”, giovane band pistoiese che lo scorso anno ha raggiunto la vittoria con le sonorità accattivanti e fresche del loro inedito: “Là dove balla il mare”; cinque ragazzi sui vent’anni, spinti da una grande passione per la musica e che da un anno, con impegno e determinazione, producono successi e crescono di bravura che torneranno a calcare il palco di San Giovanni in Marignano per un inizio serata spumeggiante.

Vecchie e nuove presenze nella Giuria di qualità, composta da giornalisti e da professionisti del mondo dello spettacolo: Luca Pizzagalli, insegnante e giornalista del Resto del Carlino; Glauco Franca, concorrente della prima edizione e rivelazione di successivi talent televisivi; Arcangela Ricco, rappresentante della Proloco e esperta di talenti locali: new entry Jessica Vallorani, mente creativa e speaker di Radio Sabbia, capitanati da Marcello Franca, Presidente di giuria, nonché artista poliedrico e direttore artistico di eventi di successo.

Il loro compito sarà quello di individuare i migliori concorrenti che si esibiranno durante la serata fino al vincitore che verrà decretato all’unanimità dal pubblico presente.

Di rilievo sono i premi messi in palio: oltre ai prodotti locali per i tre classificati donati dai commercianti marignanesi, il vincitore riceverà, come ormai caratteristica tradizione di questa manifestazione, un trofeo unico nel suo genere realizzato appositamente da Francesco Gambuti, scultore, e artista marignanese che ha realizzato il premio utilizzando materiali recupero e legname portato dal mare.

Quest’anno si è instaurata anche una importante collaborazione con Radio Sabbia che per tutto il mese di giugno e di luglio ha proposto ogni settimana simpatiche interviste con gli organizzatori e i protagonisti della manifestazione per scoprire il dietro le quinte dell’evento.

Grazie alla risonanza dell’evento, diversi concorrenti delle edizioni passate sono riusciti a raggiungere i più ambiti palchi d’Italia, tra cui quello di “Tu si que Vales” di Canale 5 o di “X Factor” di Sky.

L'ingresso è gratuito