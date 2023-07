Con "Le Notti della Luna", le serate di Santarcangelo sono all'insegna della magia, del benessere e dello stupore

Il fine settimana di Santarcangelo è all'isegna della magia, dell’esoterismo e del benessere. Infatti, nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 luglio torna l'appuntamento con “Le Notti della Luna“ con cui magia, stupore e antiche musiche ancestrali invaderanno il centro della città Clementina.



A partire dalle ore 21:00 le tante cartomanti presenti nel centro di Santarcangelo faranno consulti agli ospiti, dalla cartomanzia ai tarocchi, dalla chiromanzia alla scrittura canalizzata tutti gli strumenti di divinazione saranno a completa disposizione dei partecipanti.



Ad accompagnare la passeggiata ci penseranno i suoni senza tempo delle melodie celtiche e tibetane che aleggeranno soavi e potenti nel borgo di Santarcangelo, a cui si aggiungeranno gli spettacoli degli artisti di strada, dalle acrobazie in Piazza Ganganelli ai maghi, ai fachiri, alle danzatrici del fuoco e alle danze orientali lungo le vie del centro.



I sapori dei food-truck in piazza Ganganelli permetteranno un viaggio nel gusto attraverso varie culture del mondo. Al loro fianco il ricchissimo mercatino degli artigiani, e i negozi del centro aperti, permetteranno anche agli amanti dello shopping di godersi appieno la serata in un'atmosfera unica e irripetibile.



Dopo il successo della scorsa edizione ritorna il settore benessere, presso il Parco Clementino, dove, in un ambiente tranquillo e riservato, i professionisti dei massaggi olistici metteranno al servizio degli ospiti le loro pratiche: dallo Shiatsu, al massaggio Ayurveda alla riflessologia, alla pranoterapia e al massaggio Thailandese. Inoltre, ogni serata una lezione gratuita di Yoga aperta a tutti.



Inoltre, per i più piccoli, ma anche per i grandi, la via Matteotti sarà dedicata al magico mondo dicon la partecipazione del, die di tanti altri protagonisti della famosa saga, con, inoltre, la possibilità di farsi appoggiare sulla testa il Cappello Parlante che indicherà quale delle 4 case di Hogwards farà per te. Ad accompagnare l'allegria dei giochi in legno per sfidare i componenti delle altre case in