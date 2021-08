Nowhere Special arriva sugli schermi di Arena Lido

Indirizzo non disponibile

Martedì 24 agosto, alle ore 21.15, sul grande schermo di Arena Lido arriva il film “Nowhere Special” (regia Uberto Pasolini, durata 96 min, anno 2020). Il film racconta la storia di John un lavavetri 35enne, abbandonato dalla moglie subito dopo la nascita del figlioletto Michael. L'uomo ha dedicato tutto se stesso a crescere il piccolo, ma riceve una pessima notizia: gli restano pochi mesi di vita. In questo breve periodo che gli è rimasto, l'uomo si mette alla ricerca di una nuova famiglia per Michael, ben presto, però, si rende conto che reputare "perfetta" e adatta una famiglia, non è affatto semplice.Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.