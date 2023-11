Una nuova mostra arricchirà lo spazio Convivio, debuttano quadri e sculture di Alessandro La Motta

Da giovedì, alle 17.30, una nuova mostra arricchirà lo spazio Convivio, l’area che il Palacongressi di Rimini ha destinato al suo interno, con ingresso da via della Fiera 23, al progetto PERLarte che programma eventi culturali tesi a valorizzare le opere di artisti del territorio. Il protagonista della prossima esposizione è il riminese Alessandro La Motta. Fino al 30 maggio 2024 saranno esposti quadri e sculture nella mostra curata da Matteo Sormani di Art preview/Augeo Art Space.

La mostra è a ingresso libero e sarà a disposizione delle migliaia di partecipanti ai congressi in programma nei prossimi mesi. La visita è possibile su prenotazione (tel. 0541.711500 - mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre apertura al pubblico dalle 16.00 alle 19.00.

“Sono davvero felice e grato a Ieg per questa possibilità di esporre nella mia città - dice Alessandro La Motta - L’ultima mia mostra personale di grande respiro a Rimini fu nel 2014 alla Domus del Chirurgo, l’inizio di un percorso fortunato in Parchi Archeologici e Musei Nazionali. Nell’allestimento dello spazio Convivio del Palacongressi ho inserito una ventina di opere di questi ultimi anni, fino alla recente produzione di Abitare il mito. Plaudo anche all’intenzione di valorizzare artisti del territorio con un percorso internazionale e ovviamente mi aggiungo a tutti coloro che auspicano che Rimini sia scelta quale Capitale italiana della cultura nel 2026”.

“Vogliamo dare il nostro contributo – spiega il direttore della divisione Event & Conference di IEG Fabio De Santis – al posizionamento del brand Rimini come città d’arte. Le prime esperienze hanno avuto un ottimo successo ed ora tocca alle opere di Alessandro La Motta raccogliere il testimone delle mostre di PERLarte”. Le mostre che promuoviamo sono una occasione per gli artisti e un arricchimento dell’esperienza dei nostri ospiti che arrivano a Rimini per i loro congressi. Nelle pause e su prenotazione, sono molto gradite queste opportunità”.

In precedenza, PERLarte aveva ospitato le opere di Davide Conti, Maria Luisa Tadei, Luca Giovagnoli, degli studenti del corso di Graphic Design 3 della LABA di Rimini (Libera Accademia di Belle Arti) e del pittore Davide Frisoni.

Alessandro La Motta, nasce a Rimini, dove vive e lavora. Espone con mostre personali in Italia e in ambito internazionale, tra cui si evidenziano: Riemerge in lontane chiarità all’Istituto Italiano di Cultura e galleria Forma libera, Barcellona in Spagna; The body of art alla Galleria Lubelski di New York Usa; l’antologica, al Parlamento Europeo a Bruxelles Belgio; Green Italy alla Tongji University in occasione dell’Expo Universale, a Shangai in Cina; oltre ad aver partecipato a mostre collettive e fiere internazionali, ha realizzato residenze d’artista. Nel 2011 è stato invitato alla 54a Biennale di Venezia per il Padiglione Italia. Collabora on poeti e scrittori con i quali ha realizzato libri d’artista. Ha firmato le scenografie per spettacoli teatrali. Sue opere sono in fondazioni pubbliche e musei. È stato premiato alla IIIa edizione del Premio Comunicare l’antico per Naxoslegge. Negli ultimi anni esposto in Parchi archeologici e Musei, tra i quali Il Parco Archeologico di Naxos-Taormina, il Museo Nazionale di Ferrara e all’Acropoli di Lipari, Isole Eolie.