Ad “Ogni donna una storia”, Nadia Urbinati racconta il proprio universo femminile

Venerdì 28 luglio torna “Ogni donna una storia”, la rassegna organizzata da Casa delle Donne e Rete Donne Rimini per indagare l’universo femminile. A tenere a battesimo il nuovo ciclo di incontri sarà Nadia Urbinati; la docente e politologa si racconterà e dialogherà insieme alla giornalista Annamaria Gradara, a partire dalle ore 18:30 al lapidario del Museo della città, in via Tonini (in caso di maltempo l’incontro si sposterà all’interno, nella sala degli Arazzi).

Giovedì 31 agosto, sempre alle ore 18:30, nel lapidario del Museo della città, sarà invece Alberta Ferretti a raccontare la sua straordinaria storia di donna, stilista e imprenditrice.

“Una rassegna – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere - che si sta sempre più strutturando, con la sua peculiarità, nello scenario cittadino. Il format, nella sua semplicità, permette di conoscere storie e confrontarsi con vite di donne che, a partire proprio dalle radici nella nostra comunità, hanno conquistato il mondo con il loro impegno, determinazione, intelligenza e creatività. Nadia Urbinati e Alberta Ferretti, nella loro diversità, rappresentano la punta di un giacimento di energie femminili che vogliamo sempre più valorizzare e fare emergere, anche grazie all’esempio con queste straordinarie esperienze lavorative e di vita. Le ringrazio per il grande entusiasmo e la disponibilità con cui hanno da subito accettato il nostro invito, dando rilevanza e prestigio ad un programma che non si fermerà in estate, ma proseguirà anche a settembre con altri appuntamenti dedicati sempre all’universo femminile ”.

Gli incontri proseguiranno poi a settembre, con date e luoghi in via di definizione, con alcune importanti figure istituzionali della nostra città.

Nadia Urbinati è docente di Teoria politica alla Columbia University di New York e tiene corsi alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e all’Università Bocconi di Milano. Ha collaborato con "La Repubblica", il "Corriere della sera" e l’inserto domenicale de "Il Sole24ore". Collabora ora a "Domani". Studiosa del pensiero politico moderno e contemporaneo, si occupa in particolare di teoria democratica.