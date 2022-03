Oltremisura022, la rassegna di teatro contemporaneo alza il sipario con "Apocalisse Tascabile"

Domenica 3 aprile alle ore 18.00 inizia Oltremisura022, rassegna di teatro contemporaneo a cura dell’Associazione L’Attoscuro. Ad aprire il sipario del Teatro Rosaspina di Montescudo sarà lo spettacolo "Apocalisse Tascabile", della giovane Compagnia Fettarappa Sandri/Guerrieri, in scena Lorenzo Guerrieri e Niccolò Fettarappa Sandri.

Vincitore del Premio In Box 2021, lo spettacolo mette in scena la fine dei sogni delle nuove generazioni, i giovani sotto i trent’anni esclusi dalla possibilità di costruirsi un futuro attraverso gli studi e quindi un lavoro a questi collegato e che sia stabile e soprattutto ottenuto attraverso una “sana” meritocrazia. Una generazione di fatto ingannata e condannata ad una suggestione, quella appunto descritta nello spettacolo, come una "apocalisse tascabile”.

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e vi annuncia la fine del mondo. Per sua colpa e sfortuna, ad ascoltarlo c’è ben poca gente. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine. Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra però fallire. La triste notizia annunciata però non sembra affatto scuotere chi già si dedica, con mortuaria solerzia, alla propria quotidiana estinzione

Apocalisse Tascabile è un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana. Lo spettacolo tratta della fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante è quella di due giovani “scartati”, liquidati e messi all’angolo perché inutili.



Ingresso € 12,00, prenotazioni 347 5838040 | 347 5267727, biglietteria in loco dalle ore 17.30. Posti assegnati, prenotazione consigliata. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19. www.lattoscuro.it