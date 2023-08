In alto i calici con Onde di Vino, tra degustazioni enogastronomiche e spettacoli musicali

Prezzo non disponibile

Nella giornata di martedì 8 agosto, presso l'Hotel Savini di Bellaria Igea-Marina si è tenuta la presentazione della prima edizione di “Onde di Vino”, l’evento ideato da GMConsulting con il supporto di Fondazione Verdeblu.

"Siamo entusiasti di presentare per la prima volta nella cornice del porto canale di Bellaria Igea-Marina questo evento che siamo convinti che avrà un grande successo." Affermano da GMConsulting "Ad Onde di Vino, domenica 13 e lunedì 14 agosto, saranno presenti numerose cantine con diverse tipologie di vini, stands gastronomici e svariati spettacoli di musica dal vivo."

Domenica 13 e lunedì 14 agosto il porto canale di Bellaria Igea Marina, vivrà due serate all’insegna del buon

bere, attraverso la presenza di venti cantine locali e la partecipazione di Rimini Rebola, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Passeggiando lungo il porto canale di Via A. Pinzon, con il proprio kit comprensivo di sacca con bicchiere e ticket per le degustazioni, si potranno assaporare anche cibi della tradizione presso i punti ristoro, scegliendo tra piadine, piatti di pesce e street food. Il tutto accompagnato dall’immancabile sottofondo musicale che spazierà dalla musica anni 80-90-100 Discology con Pigna, Mirco Giorgi, Peter Dj, Angelino dj; fino alle note del violino degli Afterglow; la musica dei Taxi Moon; il jazz swing di Miss Evelyn ed il jazz quartet di Mariapia Gobbi.

Esprime grande entusiasmo per l’avvio della manifestazione “Onde di Vino” anche il Sindaco Filippo Giorgetti: "Una bellissima manifestazione che tiene insieme grandi eccellenze del nostro territorio, esaltando la cultura del vino e le ottime produzioni del nostro entroterra: un ottimo connubio con l’ospitalità della Riviera che accoglierà la prima edizione di questo evento, all’interno di una location storica e particolarmente suggestiva per Bellaria Igea Marina, ovvero il suo porto canale, avviando così questo lunghissimo Ferragosto con tante proposte per i residenti ed i nostri ospiti e turisti."