‘Orange the world’ illumina la provincia di Rimini contro la violenza sulle donne

La Provincia di Rimini, in collaborazione con Soroptimist Club Rimini prende parte alla campagna mondiale lanciata dalle Nazioni Unite ‘Orange the world’. Oltre 20 i comuni che hanno aderito e che il 25 novembre illumineranno di arancione palazzi e monumenti. Il tutto prenderà il via alle 17.00 di giovedì 25 novembre, con l’accensione di faretti arancioni nella sede di via Dario Campana delle Provincia. Saranno presenti Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini Giulia Corazzi, Consigliera provinciale delegata, Emma Petitti, Presidente Consiglio Regione Emilia-Romagna Gabriella Vitri, Presidente Soroptimist Club Rimini. All’appuntamento sono invitate tutte le Istituzioni Provinciali e i centri antiviolenza del territorio. Per l'occasione, l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini ha fornito a tutti i Comuni che ne hanno fatto richiesta, il necessario per illuminarsi di arancione, tutti insieme, uniti, per dare alle donne un segnale importante: “non siete sole, i Comuni e la Provincia ci sono, a partire dai due Centri Antiviolenza Rompi il silenzio e Chiama ChiAMA e tutta la rete provinciale”.

Hanno aderito i Comuni illuminando i seguenti monumenti e strade:

Rimini, Castel Sismondo e rotonde cittadine

Riccione, Palazzo del Turismo

Misano, Palazzina Bianchini

Cattolica, Fontana di Piazza Roosevelt

Santarcangelo, Torre civica

Bellaria, Palazzo del Municipio

Novafeltria, Chiesa di Santa Marina

Montefiore, Rocca Malatestiana

Poggio Torriana, Municipio di Poggio Berni

Talamello, Municipio

San Clemente, Piazza Nilde Iotti e Piazza Mazzini

San Giovanni in Marignano, Palazzo del Municipio

Saludecio, Palazzo del Municipio

Gemmano, Municipio

Montescudo-Montecolombo, Municipio

Mondaino, Torre Portaia

Morciano, Piazza del Popolo

Coriano, Torre Orologio e Municipio

Verucchio, Rocca Malatestiana

San Leo, Palazzo Mediceo