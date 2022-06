Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali per "tre serate di emozioni"

Tre serate di emozioni nel centro storico di San Marino. Un ciclo di tre concerti dal vivo che si terranno al Campo Bruno Reffi dal 1 al 3 luglio con inizio alle ore 21.15. Per l’occasione saliranno sul palco Orietta Berti che dal suo primo successo del '64 con le canzoni di Suor Sorriso fino ai giorni nostri, continua a mietere successi e consensi conquistando con la sua splendida voce, simpatia e ironia il pubblico di tutte le età. Il successo popolare arriva nel giugno '65 quando vince clamorosamente Un Disco per l’Estate con la canzone "Tu sei quello". Da quel momento diventa una delle interpreti italiane più amate da tutto il pubblico, non solo per le sue indubbie doti vocali ma anche per la simpatia e per la spontaneità che la contraddistinguono. Dal 1966 al 2021 ha partecipato 12 volte al Festival di Sanremo. Ha preso parte 10 volte a Un Disco per l’Estate ottenendo sempre ottimi piazzamenti. Gatto Panceri, diplomatosi giovanissimo al conservatorio di Milano in armonia, composizione e chitarra classica, Panceri, si impone nel 1992 al mondo della musica leggera con la partecipazione al festival di Sanremo Giovani col brano "L' amore va oltre "(premio della critica ) e inizia la sua carriera d’autore firmando una canzone "Canterò per te" interpretata da Mina. Da quel momento si sono susseguiti successi e riconoscimenti sia come cantante e sia come autore. Mogol dal 1994 lo vuole al suo fianco al CeT la scuola fondata in Umbria per fornire stage sulla composizione. Scrive canzoni per tantissimi artisti. Fausto Leali, l'unica voce black made in Italy, classe 1944. Nel 1967 il suo primo successo "A chi". Fu soprannominato "Negro Bianco" per la sua voce black. Seguono canzoni che fanno epoca come "Angeli negri", "Deborah" (nome che dà alla figlia) cantata a Sanremo con Wilson Pickett gigante della musica nera, "Senza luce" e "Un'ora fa". Torna alla ribalta nel 1976 lanciando "Io camminerò" scritta da Umberto Tozzi, portandola ai primi posti della Hit Parade e nel 1980 con una sua versione di "Malafemmena", di Totò Poi a San Remo nel1987 con "Io amo", l'anno dopo sempre all'Ariston con "Mi manchi". Vince Sanremo nel 1989 con "Ti lascerò", cantata in coppia con Anna Oxa. Torna ancora a Sanremo nel 1992, nel 1997, nel 2002 e nel 2003 si ripresenta al Festival con il brano Eri tu, che grazie al successo discografico permetterà a Leali di ottenere il Disco di Platino. Organizzato dalla San Marino Concert Band con il patrocinio della Segreteria al Turismo della Repubblica di San Marino il progetto è ideato dal Maestro Dino Gnassi, noto protagonista musicale delle serate televisive nazionali, capace di dirigere la Concert Band con le sonorità caratteristiche delle Grandi Orchestre di Ritmi Moderni ormai fissate nella nostra memoria. Dalle 19.30 Street Food per bere e mangiare in compagnia