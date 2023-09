Gli Antichi Frutti d'Italia si incontrano: in programma mostre, convegni, laboratori e spettacoli

Nel borgo arroccato tra le colline riminesi dove Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore, visse a lungo e che porta ancor oggi indelebile l’impronta del Maestro, torna sabato 23 e domenica 24 settembre “Gli Antichi Frutti d’Italia si incontrano a Pennabilli”, la manifestazione dedicata agli antichi frutti e alle tradizioni contadine.

Nella sua sedicesima edizione la Festa continua a stimolare la riflessione su sostenibilità e biodiversità, paesaggio e poesia, tradizioni locali ed eno-gastronomiche con mostre, incontri culturali e scientifici dedicati all’agricoltura e al territorio, mercato degli antichi frutti, delle piante contadine e dell’artigianato qualificato. Un luogo d’eccellenza per ammirare e assaporare le meraviglie della natura che giungono a noi attraverso il sapiente lavoro di contadini e vivaisti che, con pazienza e determinazione, custodiscono sementi del passato selezionate attraverso secoli. Un appuntamento per gustare prodotti gastronomici tipici del Montefeltro e toccare con mano l’impegno e l’ingegno degli artigiani. Un’occasione unica per passeggiare tra le vie del borgo scelto dal Poeta ammirando le bellezze che solo la biodiversità può assicurare e che saranno raccolte nella tradizionale Mostra pomologica e della biodiversità, appuntamento ormai tradizionale all’interno della manifestazione.

Al centro delle riflessioni del poeta, alla base della manifestazione, troviamo, tra le altre, bellezza, natura, paesaggio, vivere lento. L’importanza della cultura di un territorio, della conoscenza delle proprie tradizioni e anche un monito a custodire il rapporto con il luogo dove si è nati, a preservarne la bellezza per garantirne il futuro, vengono rappresentati nella Mostra Gli Avvisi di Tonino Guerra, una raccolta di quanto pubblicato da Maggioli Editore in forma di poster nel 1981. Essi riportano indicazioni, suggerimenti che il Poeta ha donato ai suoi concittadini e ai romagnoli, affinché i colori e i profumi della terra di Romagna, vengano rispettati, tramandati non solo nella memoria.

Per il secondo anno consecutivo poi torna, a fianco al tradizionale impianto della Festa, il Festival di Cinema Luoghi dell’Anima, che in questa edizione propone un approfondimento sul lungo rapporto tra Tonino Guerra e Andrej Tarkovskij, un legame che non fu solo professionale, ma di profonda amicizia e stima reciproca. Un rapporto fortemente intellettuale, rappresentato ad esempio in Tempo di Viaggio (1983), recentemente

restaurato, che riporta i dialoghi tra i due con al centro la loro concezione di arte, di immagine, di vita.

Il programma si sviluppa come di consuetudine su due giornate:

Sabato 23 settembre:

Sabato 23 si apre alle ore 11:00 al MUSSS (Museo naturalistico di Pennabilli) con l’incontro per un censimento partecipato delle sorgenti, presentazione del progetto promosso dalla regione Emilia Romagna per comporre una mappatura delle sorgenti di tutta la Regione durante il quale interverranno Stefano Segadelli e Maria Carla Centineo. Seguirà una passeggiata alla ricerca degli acquiferi intorno a Pennabilli.

La giornata prosegue alle ore 15:00 alla Chiesa di San Filippo per l’Inaugurazione della mostra nazionale pomologica e della biodiversità e a seguire all’Orto dei Frutti Dimenticati con l’inaugurazione della XVI Edizione della Festa degli Antichi Frutti e della mostra Gli Avvisi di Tonino Guerra, con la partecipazione degli ospiti della manifestazione e delle autorità. Alla stessa ora, apre il Mercato degli antichi frutti e delle piante contadine, di

prodotti alimentari tipici del Montefeltro e di artigianato qualificato.

Sempre all’Orto dei Frutti Dimenticati, alle ore 16:00, Ines Romitti, Carlo Pagani e Luca Cesari rifletteranno sul tema L’Orto dei Frutti tra Poesia e Biodiversità. L’orto, definito dallo stesso Tonino Guerra un museo dei sapori, ospita al suo interno piante da frutto della flora spontanea appenninica ormai dimenticate, qui raccolte per essere preservate dall’oblio e dalla estinzione insieme a sculture ed opere di artisti contemporanei e dello stesso Tonino Guerra.

Alle 18:00 presso Il Mondo di Tonino Guerra, Andrej Andreevi? Tarkovskij, Andrea Guerra e Raffaele Milani, ripercorreranno l’amicizia e il sodalizio artistico tra Tonino Guerra e Andrej Tarkovskij, due grandi protagonisti del secolo scorso.

Alle 20:00 all’Orto dei Frutti Dimenticati, ci sarà un momento di musiche, canti e danze popolari insieme a Viva el Ball, con degustazione di prodotti tradizionali del Montefeltro. Sabato si chiude all’Orto, con le ombre e le suggestioni de Il Signore della pioggia, reading di Lorenzo Lunadei con il Teatro delle ombre di Franco Baldoni (il libro è edito da Libereria, 2023).

Domenica 24 settembre

La giornata si apre alle ore 10:30 al Museo il Mondo di Tonino Guerra presso la sede dell’Associazione Tonino Guerra, con La mia casa a Pennabilli, recita di poesie in dialetto romagnolo. Annalisa Teodorani e Germana Borgini daranno vita alle poesia dialettali di Tonino Guerra, e non solo, accompagnate dalla fisarmonica del Maestro Gildo Montanari.

Sempre nello stesso luogo, in collaborazione con Coldiretti Rimini, alle 12:00 ci sarà l’incontro Alluvione in Emilia Romagna: cause, concause e conseguenze nel settore agricolo, insieme a Giuseppe Salvioli e Claudio Buscaroli.

Il pomeriggio prosegue con Angela Orazietti e Giuseppe Sanò che, accompagnati dalle musiche di Pierluigi Vicini, presenteranno all’Orto dei Frutti Dimenticati alle ore 15.00 il loro Canti del sarmento, Libereria edizioni 2023.

Alle 17.00 l’Orto ospiterà il celebre poeta Umberto Piersanti, che parlerà insieme a Roberto Rossi di Memorie, appena uscito per la casa editrice Vallecchi di Firenze, con un’introduzione a cura di Luca Cesari.

L’inaugurazione della mostra Forme e colori dalla pietra al MUSSS alle 18.00 chiuderà, con un caleidoscopio di colori, materiali e forme, questa sedicesima edizione della Festa degli Antichi Frutti.

Laboratori, attività e passeggiate

Anche quest’anno ampio spazio viene dato agli artigiani che sveleranno al pubblico i segreti di attività che stavano scomparendo e che, grazie alla loro sapienza ed audacia, vengono recuperate e diventano ricchezza per il territorio e per l'intera comunità. Con le parole del Maestro Tonino Guerra, questo è un vero e proprio invito a lasciarsi guidare dalle loro mani: “È uno spettacolo di bellezza veder lavorare un fabbro, un ceramista, uno stampatore. Vedere prender forma la creatività e la bravura. Bisogna valorizzare gli artigiani. Proviamoci. Insieme.”

Domenica 24 settembre, alle ore 10:30 bambini e adulti potranno divertirsi con la costruzione e il lancio degli aquiloni dal Roccione, a cura delle Contrade di Urbino mentre nel pomeriggio sarà possibile partecipare al laboratorio di Stampa su tela a cura della Stamperia Pascucci di Gambettola.

Il programma è ricco anche di passeggiate e visite guidate, a partire dal sabato mattina alle ore 9:30 con la passeggiata L’Infanzia del mondo, a cura dell’Associazione D’là de Foss. Un percorso di 3 ore circa, con partenza dalla sede del MUSSS (Museo naturalistico di Pennabilli), adatto +8 anni e con il trekking delle sorgenti che chiude l’incontro al MUSSS delle ore 11:00

Nelle giornate di sabato e domenica tra le 15:30 e le 17:30 sarà possibile visitare la Casa dei Mandorli dove visse e lavorò il Poeta "Un continente, un bastimento, un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi" (su prenotazione).

Domenica mattina di nuovo appuntamento alle ore 9:30 con l’Associazione D’là de Foss per percorrere il Sentiero della Valle, un percorso di circa 3 ore con partenza da P.zza Vittorio Emanuele II.

Domenica alle ore 11:45 e alle 15:30 i visitatori potranno immergersi nelle suggestioni de I Cento Suoni, una passeggiata, un'opera e un'azione artistica che, attraverso la sound art, intende coniugare paesaggio e letteratura. L'opera è ispirata al romanzo breve “I cento uccelli” di Tonino Guerra (1974) e si ricollega all'ecologia acustica, utilizzando il suono come mezzo di presa di coscienza di se stessi e del territorio che si abita. I Cento Suoni nasce da un’idea di Emiliano Battistini, Enrico Partisani, Giovanna Priarone, ed è una collaborazione tra Ultimo Punto - Festival Artisti in Piazza, Associazione Tonino Guerra e Ar?Te (durata 1h15min, costo 7€, c

Mostre

Quest’anno a Pennabilli durante la manifestazione saranno proposte due mostre: la Mostra nazionale pomologica e della biodiversità e la Mostra Gli Avvisi di Tonino Guerra. La tradizionale e apprezzatissima Mostra nazionale pomologica e della biodiversità, a cura di Gigi Mattei Gentili, vuole far scoprire al pubblico le tante e diverse varietà di frutti e piante antiche e sarà ospitata nella suggestiva Chiesa di san Filippo.

La Mostra Gli Avvisi di Tonino Guerra propone al pubblico quanto pubblicato da Maggioli Editore in forma di poster nel 1981, veri e propri avvisi scritti dal Poeta che riportano indicazioni, suggerimenti da donare ai suoi concittadini e ai romagnoli, affinché i colori e i profumi della terra di Romagna, vengano rispettati, tramandati non solo nella memoria. La Mostra è organizzata dall’Associazione Tonino Guerra e dall’Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato. Ingresso dall’Orto dei Frutti Dimenticati.