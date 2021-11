Oscar de Summa in scena con “L’ultima eredità”

Sabato 13 novembre prosegue al Teatro degli Atti il percorso nel contemporaneo con uno degli attori e autori più apprezzati della scena italiana, Oscar De Summa, che torna a Rimini con il suo spettacolo “L’ultima eredità” (ore 21). L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e il viaggio diventa un’occasione per ripercorrere tutta la vita. Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quel periodo della vita da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato.

Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sé la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento. Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita. Autore e attore, Oscar De Summa è stato vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Biglietti on line su biglietteria.comune.rimini.it.