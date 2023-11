Sant'Agata Feltria, la magia del Natale torna ad invadere il centro cittadino

Sant’Agata Feltria si trasforma nel "Paese del Natale" domenica 3, 10 e 17 dicembre. Un'occasione unica per tutti gli appassionati di mercatini di Natale e non solo. La manifestazione, diventata l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia, richiama a sè migliaia di visitatori che vi giungono da ogni dove. Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni.

Nella piazza del mercato è allestita la “Casa di Babbo Natale”, proprio qui i bambini vivono il loro momento magico, ed in attesa di vedere realizzati i più desiderati sogni, si avvicinano stupiti per consegnare la lettera al segretario di Babbo Natale, il quale, sempre presente, è pronto ad ascoltare ed accogliere i loro desideri.

Durante lo svolgimento della manifestazione vengono presentati spettacoli legati alle più antiche tradizioni.

Nella occasione la gastronomia viene proposta con la riscoperta dei piatti della locale tradizione, quella più tipica e caratteristica del periodo natalizio.

Il programma: