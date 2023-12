Sul palcoscenico del Teatro della Regina arriva un grande classico delle feste, Lo Schiaccianoci

Prezzo non disponibile

È il balletto natalizio per eccellenza e sarà in scena al Teatro della Regina venerdì 29 dicembre (inizio ore 21) nella versione della compagnia Balletto di Milano. Lo Schiaccianoci, Ispirato dalla storia de Lo Schiaccianoci e il re dei topi di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, è nato dalla collaborazione tra il coreografo Petipa e il compositore ?ajkovskij, ha esordito nel 1892 ed è diventato un simbolo classico del Natale grazie alla sua trama, alle coreografie elaborate e alle musiche avvolgenti.

La storia si svolge infatti durante una vigilia di Natale in casa del ricco signor Stralhbaun. Tra addobbi e danze tradizionali, il vecchio amico di famiglia Drosselmeyer intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio, regali e pupazzi meccanici da lui stesso costruiti. Clara, figlia degli Stralhbaun, riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino e, quando alla fine della serata si addormenta, entra in un mondo fantastico di creature incantate e avventure straordinarie.

La versione del Balletto di Milano, una compagnia con 40 anni di storia, tra le più celebri realtà italiane, ambienta il racconto in maniera insolita negli anni Venti del Novecento con i colori vivaci della scena e i costumi elegantissimi dell’epoca.

Una rivisitazione che nulla toglie alla magia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quello che ci si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento festoso alle atmosfere fiabesche, fino agli spettacolari virtuosismi in cui si mettono in luce le eccezionali doti tecniche e artistiche dei protagonisti.

Gli spettacoli della stagione teatrale riprendono nel nuovo anno, il 9 gennaio al Salone Snaporaz. In scena I Greci, gente seria! Come i danzatori, della compagnia Quotidianacom.

Teatro della Regina

Ufficio Cinema - Teatro, piazza della Repubblica, 28/29, Cattolica (RN)

Tel. 0541966778 - e-mail: info@teatrodellaregina.it

www.teatrodellaregina.it

Facebook e Instagram: @teatrodellaregina

Informazioni e biglietteria

TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00

Nelle sere di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

SALONE SNAPORAZ

Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.00

I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.