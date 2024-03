Con Fabio Sartorelli si va alla scoperta di "Turandot", una favola cinese senza fine

Con l’avvicinarsi del debutto della nuova Stagione lirica del Teatro Galli, torna “Parole per la musica”, il calendario di incontri di approfondimento pensati per “guidare” il pubblico all’ascolto degli appuntamenti lirici e musicale in cartellone. Ad aprire il nuovo ciclo di incontri sarà un ospite fisso della rassegna, molto amato dal pubblico riminese, Fabio Sartorelli, che domani sabato 23 marzo alle ore 21:00 parlerà di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini che il 5 e 7 aprile inaugura la stagione d’opera riminese.

L’approfondimento di Sartorelli, intitolato Una favola cinese senza fine, sarà accompagnato da esempi al pianoforte e contributi video. L’opera di Puccini è ispirata alla fiaba orientale di Gasparo Gozzi e sarà proposta al Teatro Galli nell’allestimento immaginato e diretto da Giuseppe Frigeni, con Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il Coro Lirico di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili (senza prenotazione)