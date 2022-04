Pasqua al teatro dei Condomini tra poesie e musica

Pasqua al Teatro dei Condomini di Santarcangelo si anima con la poesia di Annalisa Teodorani in programma sabato 16 aprile alle 17.30 e il concerto di Dany Greggio & The Gentlebass domenica 17 aprile alle 21.

Annalisa Teodorani dà il via ad un piccolo ciclo di incontri letterari, anche questi organizzati con la collaborazione di The Slow Side, accompagnata dal djset di Anna La Rouge con Nient’altro che Parole propone letture in dialetto santarcangiolese e in italiano raccolte dal suo ricco repertorio poetico che parte dagli anni ’90 e arriva ai giorni nostri.



Dany Greggio, cantautore e attore, per la serata di domenica 17 aprile propone un concerto ricco di elementi visionari e sperimentazioni. Nelle sue interpretazioni testo e musica vengono coinvolti in un gioco di destrutturazione e ricostruzione della forma canzone. Nello spettacolo di Dany Greggio & the Gentlemen, si alternano brani originali, brevi monologhi "radiofonici", e brani di autori importanti come Piero Ciampi, Fabrizio De André, Nick Drake, Leonard Cohen, Nick Cave interpretati in modo raffinato e sempre personale dal raffinato cantautore. Il concerto, in questa occasione, si avvale del supporto di un Gentleman, musicista straordinariamente anomalo quale Atto Alessi al contrabbasso, capace di mescolare con naturalezza sonorità acustiche ed elettroniche e di introdurre elementi sonori di vario genere e stile. L'ascoltatore si troverà così coinvolto nell'esplorazione di territori musicali indefiniti e di originali ambientazioni sonore per ogni singolo brano. Dany Greggio divide la sua carriera tra musica e teatro. Fondatore del gruppo Holy Guns Inc. insieme a Pierpaolo Capovilla (ora Teatro degli Orrori) ha una lunga e importante formazione cantautorale: sono suoi i brani Natale a Milano, reso famoso dai La Crus, e Sei arrivata, pezzo interpretato da Cristiano De André. Dopo numerose collaborazioni come autore e interprete, nel 2008 ha creato un proprio gruppo e con Atto Alessi, Vincenzo Vasi e Simone Zanchini ha inciso l’album Dany Greggio & The Gentlemen (Interno 4 Records, libro e cd). Il suo percorso teatrale ha avuto inizio nel 1999, anno d’incontro con il gruppo di ricerca Motus. Diventato presto una delle figure centrali del gruppo, è stato presente come attore in tutti i lavori portati in scena tra il 2000 e il 2008. Negli ultimi anni ha collaborato con Silvano Voltolina, Compagnia B di Cagliari, la regista e filmaker Maria Arena, il regista e filmaker Daniele Quadrelli, con gli attori Valentina Sperlì e Francesco Feletti. Andrea Atto Alessi, bassista e contrabbassista, ha affiancato l’attività concertistica svolta in ambiti legati all’improvvisazione con la composizione di musiche per il Cinema e il Teatro, collaborando con i registi Ermanno Olmi e Maurizio Zaccaro in vari docu-film e film TV presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, al TFF, e trasmessi dalla Rai. Ha musicato le poesie di Nino Pedretti, Raffaello Baldini e Tonino Guerra scritte in dialetto Santarcangiolese esibendosi, con l’attrice cantante Daniela Piccari e il gruppo Voci, in numerosi teatri, partecipando a tre edizioni del Festivaletteratura di Mantova, Santarcangelo dei Teatri, Ravenna Festival e in diretta radiofonica su Radio3 all’interno della trasmissione Fahrheneit. Ha collaborato con Ottavia Piccolo e Nello Scavo all’interno della trasmissione il Teatro di Radio3.