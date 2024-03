A Bellaria la Pasqua è "diffusa": tra concerti, dj set e live show

Bellaria Igea-Marina si prepara a festeggiare la Pasqua con un weekend all’insegna della musica e l’intrattenimento: Pasqua Diffusa 2024 nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo.

"La Pasqua Diffusa - afferma il Sindaco Filippo Giorgetti - è ormai un format consolidato dalla proficua collaborazione dell'Amministrazione e Fondazione Verdeblu e che caratterizza i nostri grandi eventi musicali e di intrattenimento nel periodo pasquale e natalizio. Bellaria Igea Marina vuole offrire anche quest'anno una Pasqua che guarda verso tutti: rivolta ai nostri cittadini, ai turisti e tutti coloro che trascorreranno le proprie vacanze a Bellaria Igea-Marina così che possano godere del buon tempo e vivere appieno la nostra città all'aperto e a contatto e supporto anche alle attività economiche del territorio."



Sabato 30 marzo a partire dalle ore 21:30, Viale Ennio si animerà con le sonorità musicale di Hit Parade Party, proseguendo il percorso musicale dell’evento Pasqua 2024 | Musica Diffusa nella serata successiva lungo il viale pedonale della città.

Domenica 31 marzo i festeggiamenti proseguono (alle ore 21:30), lungo Viale P. Guidi in compagnia di grandi ospiti del mondo dello spettacolo e musica italiana come Jerry Calà in “Una vita da libidine – Concert Show” in Piazza Don Minzoni; Edoardo Vianello in trio che si esibirà sul palco in zona stazione.

Dalle 21:30 si accenderanno poi i riflettori su l’intera Isola dei Platani (Viale P. Guidi) che si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, ospitando in contemporanea show e concerti lungo un perocorso musicale in cui si potrà assistere a live show con hit anni ’90, cartoon cover. Contemporaneamente suoneranno sui palcoscenici dislocati lungo il viale, la band musicale de Black Ball Boogie con le proprie sonorità swing, boogie e rock ‘n’ roll; a poca distanza ci si tufferà nel passato con le migliori canzoni degli anni ’90 attraverso il Party Radio 90; ma non è tutto: spazio anche alle sigle dei cartoni animati con i Cartoon band Banana Split insieme all’ospite speciale Guiomar Serina de "I Cavalieri del Re". Infine, in Piazza Matteotti arriveranno Rimoldigno e papà Rimo per un meet&greet insieme ai loro giovani fans.