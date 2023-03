A Bellaria arriva la Pasqua "diffusa", tra concerti, dj set e live show

Bellaria Igea-Marina si prepara a festeggiare la Pasqua con un weekend all?insegna della musica e l?intrattenimento: Pasqua 2023 | Musica Diffusa dall?8 al 10 aprile 2023. Inizia così la nuova stagione ?Energy BIM?: con un appuntamento, organizzato da Fondazione Verdeblu, contraddistinto dall?energia della musica che si diffonderà per tutta la città durante il weekend festivo. Il concept della manifestazione si è già consolidato con successo negli anni, portando a Bellaria Igea Marina tanti artisti del territorio e di fama nazionale ed internazionale, offrendo intrattenimento per tutta la famiglia lungo i centri pedonali (viale Ennio, viale P.Guidi).



"Il palinsesto pensato con l?Amministrazione Comunale ed il nostro Direttore artistico Andrea Prada" - spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - "coinvolgerà tutti i turisti presenti e contestualmente stringerà l?occhiolino ai residenti locali e del circondario. Una Pasqua all?insegna del divertimento per tutti, dello stare bene e della serenità nel pieno spirito Energy declinato dalla nostra città per il 2023."



Sabato 8 aprile i centri cittadini si animeranno con dj a partire dalle ore 21:30, a seguire Ennio con live band, animazione, ballerini e gadget.

Domenica 9 aprile i festeggiamenti proseguono alle ore 18:00, sempre su Viale Ennio, con i ?Dj Lorysound, Thomas & Thomas? e le loro musiche Deep-Minimal-Tech-House. A seguire, alle 20.30, sul palco di Piazza Matteotti arriveranno le youtubers Aurora e Ludovica per un meet&greet e mini show insieme ai loro giovani fans. Dalle 21:30 si accenderanno poi i riflettori su l?intera Isola dei Platani (Viale P. Guidi) che si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, ospitando in contemporanea show e concerti lungo un perocorso musicale in cui si potrà assistere a live show con hit anni ?90, cartoon cover, virtuosismi al pianoforte ed ancora dj set e grandi successi della musica italiana. Sul palco all?altezza di via Lamone si esibirà la Cartoon cover band Miwa con sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk?n?roll; proseguendo, all?angolo di via Dante, si incontrerà la consolle dei dj Space Invaders con il loro dj set, accompagnati dall?animazione di Roxy con la sua magica voce; a poca distanza ci si tufferà nel passato con le migliori canzoni degli anni ?90 attraverso il live show ?Voglio tornare negli anni ?90? sul palco all?altezza di via Mar Tirreno. Arrivando poi in piazza Don Minzoni, si potrà assistere allo show del pianista performer Matthew Lee con i suoi sorprendenti virtuosismi al pianoforte ed infine, il Concerto con la storica band ?I Camaleonti? ed i loro più grandi successi.



A conclusione, lunedì 10 aprile per il giorno di Pasquetta, i festeggiamenti si concludono con ?Il dopo Pasqua?: un

pomeriggio da trascorrere insieme in Piazza Don Minzoni dalle ore 15.00 con uova di cioccolato e animazione per tutti.

«Il format eventi diffusi nel tempo e nello spazio viene riproposto ma nello stesso tempo rinnovato con

grande soddisfazione da parte nostra.» Commenta Brunoangelo Galli, Vicesindaco e Assessore al Turismo

di Bellaria Igea Marina «Crediamo di aver proposto un'offerta ambiziosa e gradevole come meritano i nostri

concittadini, i nostri ospiti ed anche il periodo di cui stiamo parlando: si riconferma così la nostra volontà di

salvaguardare e valorizzare le nostre tradizioni e quindi le nostre radici attraverso momenti di festa ed

aggregazione adatti a tutta la famiglia.»