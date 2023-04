"PassatoPresente": inaugura la mostra in ricordo dell'artista Luigi Poiaghi

Nel pomeriggio di venerdì 21 aprile alle ore 16:00 presso la Sala Magnani di piazza Malatesta a Verucchio inaugurerà la mostra "PassatoPresente" opera dell'artista verucchiese Luigi Poiaghi.

L'opera, monumento alla Resistenza realizzato dall'artista su bando regionale, fu realizzato davanti al Municipio di Bellaria Igea Marina nel 1979 e fu demolito dalla giunta Ceccarelli nel 2014.



L'esposizione vuole fungere da occasione per commemorare un artista che aveva a cuore il tema della libertà e che vedeva nell'espressione artistica un baluardo contro l'oppressione e il conformismo.

Poiaghi, proprio perché artista e uomo libero, aveva disatteso le strategie politiche di una giunta comunale conformista e ostile all'arte in quanto espressione di libertà, dimostrando come la cautela e la diffidenza verso la possibilità e il diritto di esprimersi senza censure siano ancora radicate nei luoghi della politica, benché non esista nessuna legge che le autorizzi.



L'esposizione? resterà aperta fino al 2 maggio (dalle ore 16 alle 19)