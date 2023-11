Una passeggiata speciale, il canile organizza un pomeriggio in compagnia degli ospiti pelosi della struttura

Nel fine settimana della città, appuntamento per tutti i "pet lovers". Il Canile comunale Stefano Cerni, infatti, in collaborazione con "Be Kind To Animals" ha organizzato nel pomeriggio di domenica 19 novembre alle ore 16:00 (ritrovo: Ponte di Tiberio - lato San Giulano) una "Passeggiata a 4 zampe": un'iniziativa organizzata con l'intento di permettere alle cittadine e ai cittadini di conoscere e di avere informazioni sulle storie di vita e sui percorsi di adozione degli ospiti pelosi della struttura di San Salvatore.

“L'evento – afferma l’Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei - non solo offre un'opportunità per trascorrere del tempo con i quattro zampe del canile di San Salvatore, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sull'importanza delle adozioni consapevoli e responsabili”.