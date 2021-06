Patti Smith Quartet in concerto in Riviera

Dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith mercoledì 14 luglio salirà sul palco dell’Arena della Regina di Cattolica. Patti Smith non esita quindi a riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, sfidando le tante difficoltà che ancora costellano il percorso degli artisti, ed è pronta a tornare in Italia per quattro concerti a luglio, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Tra le tappe ci sarà piazza della Repubblica con l’apertura delle porte alle 20.00 e l’inizio del concerto all’Arena della Regina alle ore 21.00