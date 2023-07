Fine settimana "ghiotto" con "Pennabilli diPinta", tra arte, birre artigianali e street food

La cittadina di Pennabilli è pronta ad alzare i calici con Pennabilli diPinta, la rassegna dedicata alla birra artigianale, che a partire da venerdì 28 e fino a domenica 30 luglio ragigunge i propri "assetati fedelissimi" per il sesto appuntamento con la "bionda" più amata e sempre più ricercata al mondo. Dopo il successo delle precendenti edizioni, Pennabilli torna ad offrire un assaggio di spensieratezza e buon umore agli amanti dei sapori nostrani.

La birra artigianale resta protagonista indiscussa della manifestazione assieme ai suoi produttori, birrifici scelti a rappresentare la zona e le regioni limitrofe con proposte di indiscussa qualità:

Beerbelly : primo microbirrificio di Modena con un’ampia scelta di birre fresche, equilibrate e genuine;

: primo microbirrificio di Modena con un’ampia scelta di birre fresche, equilibrate e genuine; Birrificio del Catria : il birrificio marchigiano che utilizza l’acqua estratta dalle sorgenti del Monte Catria per creare birre agricole, figlie del territorio;

: il birrificio marchigiano che utilizza l’acqua estratta dalle sorgenti del Monte Catria per creare birre agricole, figlie del territorio; Imbeerita : birra artigianale, il birrificio di Morciano che fonde la passione per la birra ai ritmi africani;

: birra artigianale, il birrificio di Morciano che fonde la passione per la birra ai ritmi africani; Marialti Romagna beer : il birrificio di Cesena che usa materie prime a km 0 mixate alla passione romagnola;

: il birrificio di Cesena che usa materie prime a km 0 mixate alla passione romagnola; ONDA Craft Beer: il birrificio artigianale di Riccione che infonde passione, qualità, energia e freschezza nelle sue birre

Sarà possibile scegliere fra tantissime birre diverse con caratteristiche e particolarità uniche, frutto di passione, ricerche minuziose e qualità che solo i birrifici artigianali sono in grado di raggiungere. Quest’anno verrà reintrodotto l’ecobicchiere serigrafato, realizzato appositamente per una manifestazione più green, con il quale acquistare gli assaggi di birra (mezza pinta a €4,00 e un quarto di pinta a 2,00€).

Gli assaggi potranno essere accompagnati da delizioso street food offerto dai food truck invitati:

Lo Scarrozzino, con arrosticini e olive all’ascolana direttamente da Ascoli Piceno;

Manicarretto, con fish&chips, pollo fritto e sfiziose polpette;

Sushi Corner, con sushi, sashimi, tartare, roll e uramaki



La festa, inizierà già da giovedì 27 luglio. Il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli organizza Happy Hop – Dal luppolo alla birra, un'anteprima di Pennabilli diPinta. In occasione dell’evento si terrà Cammina con... Poli Hops. In bocca al luppolo! Alla scoperta del luppolo selvatico e degustazione di birre artigianali. I partecipanti si incammineranno alla ricerca del luppolo selvatico per scoprirne i segreti, le caratteristiche e gli usi in compagnia dell’azienda agricola sperimentale Poli Hops. A seguire Happy Hour presso il MUSSS con degustazione di birre.

Pennabilli diPinta avrà inizio alle 17:00 di venerdì 28 luglio.

Il tema di questa edizione sono le quattro stagioni, per trasmettere che, nonostante lo scorrere del tempo, la passione per la birra non passa mai. Ma non esiste una vera e propria rappresentazione specifica per questo tema. A volte esse venivano legate alla vita dei campi; con il momento di semina e di raccolta, o associate ad alcune divinità che diventavano veri e propri protettori delle stagioni.

La manifestazione non è mai stata soltanto una celebrazione della birra e del buon cibo, ma anche dell’arte e della musica. Ci si potrà accomodare nei numerosi tavolini e negli angoli allestiti a tema, disposti in Piazza Vittorio Emanuele II e in Via Roma come in una grande sala all’aperto, e godersi tanta musica dal vivo, come le allegre note di Ruben Rojo & Pennabilli Social Club dalle ore 21:00 di sabato 29 luglio, i ritmi trascinanti dei Gattamolesta dalle 21:00 di domenica 30 luglio e i coinvolgenti dj set che si alterneranno nel corso della manifestazione.

Si potrà inoltre approfittare dei tre giorni a Pennabilli per una passeggiata rilassante tra le bellezze naturali, storiche e culturali del paese e dei suoi numerosi musei aperti al pubblico (I luoghi dell’anima, Il Mondo di Tonino Guerra, Museo del Montefeltro, Museo Naturalistico – Parco Sasso Simone e Simoncello). Domenica 30 luglio, inoltre, sono previste visite guidate (anche senza prenotazione), presso il Museo Mateureka (ore 15:30) e il Museo dell’Informatica (ore 17:00).