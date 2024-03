"Perfettamente imperfette" porta in scena a teatro la violenza di genere, tra azioni performative, installazioni e dibattiti

San Giovanni in Marignano

Indirizzo non disponibile

Venerdì 29 marzo alle ore 20:30, al Palazzo della Cultura di San Giovanni in Marignano, si svolgerà un evento del "Teatro Cinquequattrini" di Silvia Giorgi dal titolo "Perfettamente Imperfette" (ingresso gratuito).

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo dall’Ufficio della consigliera alle Politiche di genere e Pari opportunità della Provincia, Barbara di Natale.

Il titolo dell’evento è lo stesso del percorso formativo iniziato nell’ottobre 2023, che ha visto una prima uscita pubblica il 10 dicembre al Teatro A. Massari per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa seconda e ultima serata si articolerà in un percorso scenico fra azioni performative, installazioni e uno speech finale dedicato ad alcune Pioniere che hanno fatto la Storia e hanno cambiato il mondo.

Condurrà la conversazione un’ospite di eccezione, la libera ricercatrice, formatrice e divulgatrice in "Storia delle Donne", Emiliana Losma.

Emiliana Losma, che vive attualmente a Treviso e ha lavorato per dieci anni all'Archivio delle Donne in Piemonte e al Centro Studi del Pensiero Femminile di Torino, realizza progetti di divulgazione di storia delle donne e ha creato il Calendario Ginergico e la cartolina speciale Semi di genealogia femminile.