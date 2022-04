“Perfettamente Imperfetti”, sfilata vintage con modelli speciali e special guest Ivan Cottini e Titti Ieva

Domenica, 24 Aprile, speciale appuntamento al Teatro Massari a San Giovanni in Marignano a partire dalle 17.00 con “Perfettamente imperfetti”, sfilata vintage con modelli speciali e special guest Ivan Cottini modello e ballerino affetto da sclerosi multipla insieme a Bianca Berardi e Titti Ieva che sfileranno con abiti vintage dal 1900 al 1983 e ogni abito ha una storia che verrà raccontata. Al centro dell’iniziativa la bellezza e la tenacia di persone che sanno vestire ed interpretare la vita al di là dei limiti che essa a volte può imporre. “Lo scopo dell'iniziativa- sottolinea la referente Anmic Emanuela del Piccolo- è quello di dimostrare che anche le persone affette da disabilità possono affrontare e superare, al di là del quotidiano, sfide importanti anche in settori nei quali ancora oggi in pochi credono di poterli vedere eccellere a causa della disabilità di cui sono portatori. Sarà anche un’occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'inclusione e all'uguaglianza, facendo riferimento anche ai gravi fatti accaduti a Genova riguardo un gruppo di ragazzi disabili.”

“L’Amministrazione Comunale di San Giovanni ha accolto con piacere ed interesse la proposta di due associazioni che sono nel panorama territoriale un punto di riferimento per avanzare richieste, proposte e sostenere i diritti di cittadini che hanno esigenze specifiche che vanno accolte ed accompagnate affinchè si possa parlare di pari opportunità. Vi aspettiamo al Massari per condividere riflessioni e bellezza.”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad Anmic (Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati Civili) con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.