Appuntamento con le ricchezze del sottosuolo: torna “Perticara Mineral Expo”

Domenica 17 settembre, al Museo Storico Minerario di Perticara, nell’ambito della “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”, si rinnova l’appuntamento con la “Perticara Mineral Expo”, 33° edizione della famosa mostra scambio minerali, fossili, antiquariato minerario e laboratori didattici.

L’edizione 2023 è accompagnata dalla mostra tematica “I quarzi di Porretta”, ingresso alla mostra gratuito.

Il quarzo di Porretta (Bologna) è famoso per la straordinaria grandezza dei cristalli e degli aggregati cristallini. Gli spigoli dei cristalli, accresciutisi più rapidamente delle facce, sporgono con forme a gradinata e danno origine alle tipiche tramogge. Sono frequenti i cristalli aeroidri con le cavità interne riempite d'acqua nella quale è imprigionata una bolla mobile di gas metano.

Il quarzo aeroidro a tramogge, generalmente associato alla calcite romboedrica, si trova a sud di Porretta, all’interno delle Arenarie di Suviana che sono interessate da fratture ortogonali alla stratificazione, riempite da argilla gialla o bruna e sabbia fine. Fluidi idrotermali ricchi di SiO2, penetrati lungo le fratture, hanno prodotto la cristallizzazione del quarzo e della calcite.

“I quarzi di Porretta”, orari di apertura: 9:00 - 19:00