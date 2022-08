Si torna a sognare con “Peter Pan nei giardini di Kensington”

Dopo un debutto che ha conquistato piazza Malatesta all’insegna della meraviglia fuori dal tempo, si torna a sognare con lo spettacolo unico che lo studio Festi ha ideato per la città di Rimini: “Peter Pan nei giardini di Kensington”.

Venerdì 5 e sabato 6 agosto (con due repliche, alle ore 21:30 e 22:30) piazza Malatesta, per il secondo weekend, diventa un luogo incantato tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore che trasformano le torri di Castel Sismondo, le pareti del teatro Galli, il bosco dei nomi e il velo d’acqua di piazza Malatesta in luoghi magici che si riempiono di colori, di musica, di coreografie, di immagini e di poesia per uno spettacolo unico ed emozionante che spalanca gli occhi al sogno.



C’è un ingrediente unico che la città e i suoi visitatori hanno colto e a cui il pubblico ha risposto con una straordinaria partecipazione e carica emotiva che ha meravigliato tutti e creato una grande attesa per il ritorno di questo spettacolo live internazionale progettato su misura per la città e i suoi spazi di bellezza e cultura che compongono l’outdoor del Fellini Museum. Spazi che, come i giardini di Kensington, diventano un luogo magico e sovrannaturale dove tutto può succedere, catapultando bambini e adulti in una dimensione sospesa fra sogno e realtà.



Nelle serate dello spettacolo il Fellini Museum, il Teatro Galli, il PART?– Palazzi dell’arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle 20 alle 24, con ingresso gratuito.



Lo spettacolo, tornerà anche per il lungo weekend di Ferragosto, da venerdì 12 a lunedì 15 agosto