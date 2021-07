Pink week con Gianluca Paradiso, Debora Villa, Dj set e Bugo

Una Pink Week di nome e di fatto, quella che Coriano ha preparato per la Notte Rosa della Riviera 2021 con un ricco calendario. Sarà tutta rosa anche la facciata del Municipio.

Per il Capodanno dell’Estate, Amministrazione Comunale, ProLoco, Terre di Coriano Estate e la compagnia Fratelli di Taglia, interpretano alla lettera il motto “Finalmente un sorriso” che contraddistingue l’edizione 2021 della settimana in Rosa. Si parte nel segno dell’Indie e del rap martedì 27 luglio con Gianluca Paradiso. Feat. Murdock Boomin & Fill Koi, ai Giardini Ivo Casadei alle 21:30. L’evento, preceduto alle 20:30 dal DJ set di Camillo Cappellini include anche un aperitivo cura de La Cantinetta della Corte a un costo di 12 Euro (8 Euro se solo concerto). Il 29 luglio arriva la comicità di Debora Villa, che porta in scena venti anni di carriera con il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente. Si ride comodi al fresco del Parco dei Cerchi (Via Garibaldi, 238) con biglietti dai 12 ai 15 Euro, in prevendita anche su Live Ticket. Per i bambini arrivano le Favole al Chiar di luna di "Mignolina Rap" la sera del 31 Luglio alle 21:30 ai giardini Ivo Casadei canzoni, musica e pupazzi in gommapiuma in una divertente versione della Mignolina di H. C. Andersen, con Serena Cercignano e Marta Paganelli e i pupazzi di Federico Biancalani. “Favole al chiar di luna" è ideato da Fratelli Di Taglia e Comune di Coriano, in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, Terre di Coriano, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e il patrocinio di Gruppo Hera. Per gli spettacoli organizzati dai Fratelli di Taglia (Gianluca Paradiso, Debora Villa e Mignolina Rap) infoline e prenotazioni: 329 9461660

Completamente gratuiti, invece, gli eventi del cartellone Terre di Coriano Estate - La Romagna che ti meriti, inseriti nella Pink Week, in scena all’Arena Parco dei Cerchi.

Sabato 31 Luglio alle 21:30 al Parco dei Cerchi arriva Bugo (Cristian Bugatti) Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo con ‘E invece sì’, Bugo presenta un live tutto in chiave acustica. Coriano si aggiudica una tappa importante proprio al centro della Notte Rosa, del tour estivo dell’artista, in cui canzoni di repertorio e successi recenti (dell’ultimo album ‘Bugatti Cristian’ su etichetta Mescal) costituiscono il nerbo del live in cui Bugo sarà accompagnato da Marco Montanari alla chitarra. Apre il concerto il cantautore ???????? ?????, con le sue liriche ironiche e alternative. Dalle 19:00 nel parco, postazione ristoro e finger food a cura della Pro Loco.

La Pink Week corianese chiude in grande stile domenica 1 Agosto con la San Marino Concert Band, una big band di oltre 20 elementi diretta da Dino Gnassi, trombonista di fama internazionale, pronti a raggiungere le stelle con le prodezze vocali dei due cantanti, Tania Cervellieri e Claudio Morosi e un repertorio vastissimo, che va dal Rock’n’Roll anni Cinquanta al pop mondiale, passando per gli indimenticabili successi anni ’60 e ’70.

Gli eventi di “Terre di Coriano estate” (Bugo e San Marino Concert Band) sono a ingresso libero e gratuito, con inizio alle 21.30 Prenotazione obbligatoria al 329 4199387.