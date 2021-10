Pittori romagnoli in mostra

Prezzo non disponibile

Si inaugura il 23 ottobre alle 16.30 all'ex cinema Astoria, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, la mostra di pittori romagnoli organizzata dal Centro sociale “I Sempregiovani” di Rimini e dall'Associazione Amici di ISAL, in collaborazione con il Comune di Rimini. La mostra aiuterà la raccolta di fondi per la ricerca sul dolore cronico e resterà allestita fino al 7 novembre con le opere di una ventina di apprezzati pittori del territorio: Agostino Giovannini, Alessandro Fenati, Angelino Talarico, Attilio Golfieri, Elena Dunaeva, Emanuela Di Caprio, Giorgio Grossi, Giorgio Piscaglia, Giovanni Brugnettini, Icarus, Lilia Vlasova-Bugli, Loretta Della Bartola, Marco Berlini, Michele Albini, Milvia Tasini, Paolo Sorci, Salvatore Pipicella, Serena Coceani, Stefano Venturini, Rosetta Pastina e Cristina Marcato. L'ingresso all'esposizione è gratuito con Green Pass obbligatorio, apertura sale (via Euterpe 15) dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30.