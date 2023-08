Con "Polvere di Stelle, Le Notti delle Meteoriti", tre serate alla scoperta dell'universo e dei suoi tesori

In uno scenario astronomico come quello dell’Osservatorio Copernico, a pochi chilometri dal mare, sulle colline antistanti Saludecio, tutto è pronto per ospitare una delle manifestazioni tra le più importanti dell’anno: Polvere di Stelle, Le Notti delle Meteoriti.

A partire da venerdì 4 e fino a domenica 6 agosto (dalle ore 19:00 alle 24:00), saranno esposti campioni di meteoriti rarissimi e spettacolari da osservare e, per alcuni di essi, anche da toccare in una mostra/mercato organizzata da Francesco Moser di Trento, Ambasciatore IMCA (Associazione Internazionale Collezionisti di Meteoriti), tra i soci fondatori della Global Meteorite Association, una vera autorità in materia.

Ma non è tutto. All’interno della sala dell’osservatorio e all’esterno verrà allestita una postazione VR (Realtà Virtuale) con la quale sarà possibile vivere in prima persona, muoversi e addirittura camminare sulla superficie di un nucleo cometario, oppure esplorare spettacolari e giganteschi crateri da impatto sulla Terra, sulla Luna e addirittura su Marte, oppure assistere alle fasi salienti della missione NASA DART che nel 2022 ha colpito un piccolo asteroide per deviarne

l’orbita.

Per offrire approfondimenti ai ragazzi o ai più curiosi, si terrà un laboratorio con Francesco Moser che racconterà in dettaglio come sono fatte le meteoriti al loro interno, mostrandole attraverso un microscopio digitale per scoprire composizione e origine risalente a miliardi anni fa, gli albori del Sistema Solare.

Nella giornata di sabato 5 agosto, la manifestazione ospiterà l'Astronomo Albino Carbognani che per l'occasione, presenterà una conferenza dal titolo "Il Progetto Prisma e il recupero delle meteoriti Cavezzo e Matera". Con un accenno anche al suo ultimo libro “L’asteroide di Sodoma e Gomorra” tanto per rimanere in tema di Asteroid Day. Infine le magiche notti ai telescopi in compagnia degli astrofili del Copernico per osservare il cielo e navigare tra le costellazioni del cielo estivo.

Le tre giornate di manifestazione saranno scandite o meglio, "ingolosite" anche da una postazione street food presente all'interno del parcheggio dell’Osservatorio, a partire dalle ore 19:00 e fino alle 23:00.

Non è necessaria la prenotazione. Tuttavia, per potere partecipare all’evento sarà necessario essere iscritti all’Associazione “Gruppo Astrofili Copernico” per l’anno 2023. Per chi ancora non fosse iscritto, potrà farlo al suo arrivo in osservatorio, oppure eseguire la preiscrizione online.

Costo d'iscrizione: