"Il Postmodernismo non esiste": al via il nuovo ciclo di conferenze alla Biblioteca A. Panzini

Mercoledì 7 febbraio alle ore 20:00 presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina, sarà inaugurato un nuovo ciclo di conferenze dal titolo “Il Postmodernismo non esiste”: un cartellone di incontri, ideato e organizzato dalla docente Armida Loffredo e dall’esperto di linguaggi espressivi Andrey Chernikov in collaborazione con la stessa Biblioteca Comunale, che intende esplorare il paradigma postmoderno attraverso le caratteristiche artistiche proprie del Postmodernismo.

Nel dettaglio, sono previste cinque conferenze presso altrettanti poli culturali di Bellaria Igea Marina, seguite da una grande festa finale, che si propongono di introdurre il Postmodernismo partendo dalla sua storia, osservandone poi la sua evoluzione in campi che spaziano dalla cinematografia al teatro, sino alla poesia. Interamente pensata e realizzata da giovani e giovanissimi studiosi, la rassegna si pone l’obiettivo di offrire loro la possibilità di cimentarsi in ambiti che solitamente vengono percepiti come prerogativa adulta: la filosofia, la storia, i linguaggi cinematografici, musicali, poetici, teatrali.

Nell’incontro inaugurale di mercoledì, Andrey Chernikov e Armida Loffredo introdurranno e presenteranno il ciclo, per poi lasciare la parola a Maddalena Tosi e Filippo Fantaguzzi, rispettivamente laureanda magistrale in Storia Contemporanea e laureando magistrale in Scienze Storiche. La prima parlerà del postmodernismo come corrente artistica, attraverso l'architettura e la letteratura che si sono distinti a metà del XX secolo, sfidando le norme consolidate e ridefinendo il panorama creativo; il secondo farà un passo avanti, analizzando la cultura postmodernista e mettendola in relazione con l’epoca medievale.

Il secondo appuntamento della rassegna, mercoledì 14 febbraio al Cinema Teatro Astra (ore 21.00), vedrà protagonista Andrey Chernikov sul tema “Lars Von Trier, l’antispecchio di Tarkovskij”, con l’intervento di Roberto Mario Danese e la partecipazione di Sergio Canneto.

L’ingresso alle conferenze è libero e gratuito; per prenotazioni o ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale