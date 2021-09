A Verucchio giornata tributo al poeta Luigi Poiaghi e presentazione del libro "Alberi"

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 settembre, dalle 16.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Agostino all’interno del Museo Civico Archeologico Verucchio omaggerà con una giornata tributo l’artista-poeta Luigi Poiaghi con esposizione delle opere e proiezioni di alcuni suoi momenti creativi.

L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Verucchio, sarà condotto dalla direttrice della Biblioteca Don Milani Lisetta Bernardi e avrà per punto di partenza la presentazione del libro “Alberi”, una raccolta di poesie scritte appunto da Luigi Poiaghi a Verucchio fra il 1982 e il 2016 edito da Pazzini Editore. Il testo sarà lo spunto per approfondire la figura dell’artista attraverso un’esposizione delle sue opere all’interno della Chiesa, la proiezione di alcune sequenze della sua attività e gli interventi di relatori di assoluto livello: saranno infatti presenti la sindaca Stefania Sabba, la docente di Letteratura presso l'Università di Urbino nonché membro del comitato scientifico della Commissione Bo Tiziana Maioli, il docente di Estetica e direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino Luca Cesari che è anche curatore del libro, l’editore e stampatore Piergiorgio Pazzini e la giornalista Rita Giannini che leggerà alcuni brani di “Una Memoria” di Virginia Cardi, apparsa su Aracne Rivista dopo la scomparsa dell’artista. L’ingresso è libero, ma sarà necessario munirsi di mascherina e presentare il Green Pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e prenotazioni: Museo Archeologico di Verucchio 0541-670280 o archelogicoverucchio@atlantide.net