Incontro online per presentare il libro “Gioacchino Volpe nello specchio del suo archivio”

Venerdì 7 maggio alle ore 17,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook della biblioteca (www.facebook.com/Biblioteca.Baldini.Santarcangelo) sarà presentato il libro dal titolo “Gioacchino Volpe nello specchio del suo archivio” scritto dal professor Lorenzo Grilli, docente presso gli istituti superiori della provincia di Bologna ed esperto conoscitore dello storico e politico santarcangiolese. Il volume è frutto di un meticoloso studio sulle carte inedite dell’archivio “Gioacchino Volpe” conservato presso la Baldini. All’incontro insieme all’autore parteciperanno anche il direttore della biblioteca Pier Angelo Fontana e la referente degli archivi e dei fondi della Baldini Lisetta Bernardi. L’iniziativa rientra fra gli eventi della “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio” promossa dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e fra il calendario degli appuntamenti de “Il maggio dei libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Il volume è in vendita sui canali di acquisti online e sul sito internet dell’editore (www.passionescrittore.it).