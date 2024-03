Sboccia la primavera in piazza: una giornata tra piante, fiori, laboratori per bambini e artigianato

Torna la Primavera in Piazza a San Giovanni in Marignano, una giornata ed una meravigliosa occasione di festa, incontro e laboratori per i più piccoli.

Domenica 24 marzo (dalle 9:00 alle 20:00) tornano in centro storico, oltre ai vivai, tantissime Associazioni marignanesi con diverse proposte che spazieranno tra mostre, mercatini di piante, artigianato naturale, stand enogastronomici, spettacoli, musica e divertimento.

“A San Giovanni in Marignano sta sbocciando la primavera che si conferma come carica di eventi, iniziative e proposte - spiega l'Amministrazione Comunale -.Non vediamo l’ora di ritrovare le proposte dedicate a giardini, verde e natura di questa nuova edizione de “La Primavera in Piazza”! Ringraziamo tutte le realtà che si daranno appuntamento in Piazza Silvagni domenica 24 marzo per una giornata imperdibile di festa e parteciperanno a tutte le proposte collaterali all’evento, istituzionali, teatrali e culturali! San Giovanni vi aspetta!”.

Ma "Primavera in Piazza" non è soltanto mercatini e mostre; nella Sala del Consiglio Comunale, infatti, si terrà la cerimonia di “Una pianta per il tuo primo anno di vita” e della “Giornata della Gentilezza”, organizzate In collaborazione con APS - Pro Loco di San Giovanni in Marignano, Centro per le Famiglie del Distretto di Riccione e Cooperativa Sociale Ca’Santino. Alla presenza dell'Amministrazione Comunale, verrà consegnato l’albero ai nuovi nati del 2023.

Dopo aver visitato il Centro Studi Naturalistici della Valconca, ci sarà la possibilità, tra le altre cose, di gustarsi anche “Promessi!”, uno spettacolo teatrale di scena al Massari, in una versione aggiornata e ringiovanita oppure ascoltare i canti sacri nella chiesa di Santa Lucia, senza dimenticare la rassegna Itinerari Letterari.